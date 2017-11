Loetz: Gupo DASA confirma compra do Ghanem Laboratório /

Mercado Livre 13/11/2017 | 09h47 Atualizada em

A DASA, um grupo especializado em serviços auxiliares de apoio diagnóstico e referência no mercado de saúde brasileiro, confirma a aquisição do Ghanem Laboratório, de Joinville, que conta com mais de 30 unidades em Joinville, Balneário Camboriú, Garuva, Itajaí, Itapema, Itapoá, e São Francisco do Sul. A DASA, fundada em 1961, tem mais de 500 unidades em São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Ceará, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Atua sob variadas bandeiras nestes Estados.

Com a aquisição, a empresa tem como objetivo reforçar a estratégia de expansão da DASA, promover a troca de experiência científica das partes, e beneficiar a vertente de negócios de ambos os laboratórios. A marca Ghanem ganha em excelência no padrão de serviços, tecnologia de ponta, corpo clínico altamente renomado e acesso ao que há de mais avançado em medicina diagnóstica.

A família Ghanem permanecerá na operação e dia a dia dos laboratórios, junto à equipe da DASA.