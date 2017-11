Livre Mercado 23/11/2017 | 03h30 Atualizada em

A revista Forbes conta que, depois de 15 anos, Gisele Bündchen, aos 37 anos de idade, não é a modelo mais bem paga do mundo. Fatura US$ 17,5 milhões neste ano. A norte-americana Kendall Jenner, 22 anos, recebe US$ 22 milhões. Tem 85 milhões de seguidores no Instagram.

Foto: Getty Images / Divulgação

Confira outras informações de Claudio Loetz

