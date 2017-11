Loetz: Executivo da Ciser será "chefe secreto" no Fantástico

Livre Mercado 30/11/2017 | 15h39 Atualizada em

A Ciser vai participar do quadro "O chefe secreto" no programa Fantástico, da Rede Globo. As gravações já aconteceram e restam aspectos de produção a serem finalizados. O "chefe secreto" é o gerente de Gestão de Pessoas Leandro José Soares. O quadro, nesta nova temporada, vai mostrar novamente como diferentes setores das companhias são percebidos pelos funcionários. O programa deverá ir ao ar em março de 2018. A participação da empresa neste programa permite às lideranças conhecer os pontos fortes e os problemas do cotidiano de trabalho na organização.

Aí, sugestões de melhoria, elogios e acertos, além de dúvidas e críticas surgem nas cenas e nos diálogos entre os trabalhadores e o executivo escolhido para colher as impressões. sobre as atividades desenvolvidas.

Confira outras notas de Claudio Loetz

Confira as últimas notícias

No ano passado, o diretor administrativo da Orbenk, Florisvaldo Medeiros vestiu o personagem de recém-contratado para saber detalhes e características das pessoas e de como elas fazem seus serviços e encaram os seus desafios.