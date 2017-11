Loetz: Definido local de instalação de novo centro de tecnologia em Joinville /

Joinville 03/11/2017 | 07h30 Atualizada em

Em meio a um momento de melhora e otimismo dos negócios, o condomínio empresarial Perini Business Park, de Joinville, vai ter um braço da Fundação Certi. O objetivo é canalizar novas iniciativas para a decisiva área da tecnologia no empreendimento. Em troca, o Perini vai atuar no Sapiens Park, em Florianópolis. O acordo está verbalmente fechado. Só falta assinar o contrato, o que vai acontecer em breve.



A Fundação Certi foi criada em 1984. Atua em pesquisa e tecnologia aplicada. Também tem unidades em Manaus e em Brasília para atender ao mercado nacional de forma descentralizada. Atualmente, tem oito centros de referência que geram, em diferentes áreas de competências, soluções inovadoras para a sociedade e para o mercado.

