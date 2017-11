Loetz: complexo esportivo é inaugurado em escola de Joinville

Mercado Livre 16/11/2017 | 10h58 Atualizada em

Um dos mais modernos complexos esportivos do Estado foi inaugurado pela Escola Internacional de Joinville. O espaço conta com uma piscina térmica semiolímpica e quadra poliesportiva coberta. As tabelas de basquete são dos mesmos modelos utilizados nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 e em campeonatos oficiais da NBB, FIBA e CBB. O piso da quadra também conta com tecnologia diferenciada e tem preparo para reduzir o impacto em caso de quedas. O espaço conta com arquibancada, painel eletrônico e três salas de movimento para aulas de judô, taekwondo, dança e teatro.

ALTONA VENDE PARA A HAVAN

A Electro Aço Altona, em comunicado relevante ao mercado, vendeu imóvel de 75 mil metros quadrados, no município de Barra Velha, para a Havan. O dinheiro da transação será utilizado para aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). Isso acontece porque a Altona migrou todos os seus débitos do Refis federal para o PERT. A nova situação permitirá reduzir o passivo tributário em 60% antes do imposto de renda pessoa jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro (CCSL).

Há alguns anos, a Altona tinha projeto de erguer fábrica em Barra Velha.

TUPY PAGA MAIS R$ 50 MILHÕES

Neste mês, a Tupy distribuirá juros sobre capital próprio (dividendos) no valor de R$ 50 milhões. Esse valor, em conjunto com o total distribuído nos primeiros nove meses do ano, totaliza R$ 150 milhões. Na frente das vendas feitas no terceiro trimestre, 80,8% delas, em valor, foram para clientes do exterior (quer seja por exportações de produtos fabricados em Joinville ou partindo das plantas fabris do México. Isso significa que só um quinto do total (19,2%) resultou de negócios realizados dentro do país. Na divisão por continentes, 62% das receitas vieram da América do Norte; 20,1% da Américas do Sul e Central; e 11% da Europa. Os 6,9% restantes foram obtidos mediante transações com a Ásia, África e Oceania.

PWC FALA DE INDÚSTRIA 4.0

Para explicar as mudanças de conceitos associados cada vez mais aos processos de fabricação, reconhecidos como internet industrial ou fábrica digital, Rodrigo Damiano, diretor da PwC Brasil, e responsável pela área de consultoria em operações voltadas à indústria 4.0, estará na plenária da Acijs, na segunda-feira, dia 20, em Jaraguá do Sul.

Na palestra “Indústria 4.0 – da tendência à realidade”, o executivo apresentará os principais motivadores e desafios para a quarta revolução industrial que já é realidade. Segundo o especialista, estudos apontam que o salto das empresas brasileiras, até 2020, deverá ser muito mais agressivo do que o de empresas globais, com expectativas de ganhos significativos resultantes da consolidação da digitalização na melhoria de eficiência, redução de custos e aumento de receita.

BÔNUS

A CELESC LANÇA HOJE A QUARTA EDIÇÃO DO PROGRAMA BÔNUS EFICIENTE LINHA ELETRODOMÉSTICOS. A INICIATIVA VAI SUBSIDIAR, PARA O CONSUMIDOR, A TROCA DE GELADEIRAS, FREEZERS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO ANTIGOS POR NOVOS E COM MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.

MUDANÇAS

QUATRO NOMES DO PRIMEIRO E SEGUNDO ESCALÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JOINVILLE SERÃO TROCADOS. TRÊS DELES VÃO SER SUBSTITUÍDOS E UM IRÁ MUDAR DE POSTO. O QUE ESTAVA PREVISTO PARA A PRIMEIRA SEMANA DE DEZEMBRO SÓ SE EFETIVARÁ NO INÍCIO DE 2018.

DINHEIRO

ESTUDO DO CREDIT SUISSE APONTA QUE, EM 2022, O BRASIL TERÁ 296 MIL MILIONÁRIOS.