Loetz: Celesc prevê obras em Joinville e região a partir de 2018

Joinville 02/11/2017 | 06h45

Celesc vai captar empréstimo de US$ 345 milhões junto a instituições financeiras estrangeiras para construção de 20 novas subestações, ampliação de outras 31 e, ainda, 342 quilômetros de linhas de distribuição no período de 2018 a 2022.

Para a região Norte de Santa Catarina, o plano de obras visa à implantação de seis novas subestações, sendo duas em Joinville e as outras distribuídas entre as cidades de Schroeder, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Canoinhas, e sete ampliações, sendo duas em Jaraguá do Sul, e as outras nas cidades de Mafra, Guaramirim, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Joinville. E mais seis linhas de distribuição, das quais quatro apenas em Joinville, e as outras em Jaraguá e Schroeder.



Certidão

O prefeito de São Francisco do Sul, Renato Gama Lobo, ouvido o parecer da Procuradoria do município, decidiu que o Executivo não vai acatar recomendação do Ministério Público Federal pela anulação da certidão de viabilidade do empreendimento Porto Brasil Sul.

– Não cabe ao Executivo passar por cima do Poder Judiciário, que, anteriormente, já havia considerado legais as leis complementares números 43 e 44, de 2013, que alteraram o plano diretor e o zoneamento. São essas leis que amparam CMO, TGB e o Terminal Mar Azul para que continuem o ritmo dos processos de licenciamento dos seus empreendimentos.

Menos falências

Os pedidos de falência caíram 15,7% na variação acumulada no ano até outubro, contra o mesmo período do ano anterior, segundo dados com abrangência nacional da Boa Vista SCPC. Mantida a base de comparação, as falências decretadas subiram 4,3%, enquanto nos pedidos de recuperação judicial e recuperações judiciais deferidas foram observadas quedas de 25,8% e 18,6%, respectivamente.

Nova reforma

Virá nova reforma administrativa na Prefeitura de Joinville. Em questão, mais fusão de pastas.

Estatuto

A Unimed Santa Catarina – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, com sede em Joinville, vai modificar seu estatuto em assembleia extraordinária marcada para o dia 16 de novembro.