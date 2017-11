Loetz: Campanha permite "limpar nome" pela internet

Seu bolso 03/11/2017 | 13h00 Atualizada em

A partir da próxima segunda-feira, os consumidores com dívidas atrasadas terão a oportunidade de renegociar débitos pela internet com condições especiais. É a nova edição do feirão limpa nome da Serasa Experian.

A renegociação será feita diretamente com os credores de qualquer lugar e de forma gratuita. Participam empresas de vários segmentos (bancos e financeiras, cartões de crédito, telefonia, lojas e recuperadoras de crédito, entre outras), oferecendo oportunidades exclusivas, com prazos de pagamentos diferenciados e descontos para a quitação das contas em atraso.

Para participar, basta acessar o site.

