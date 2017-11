Loetz: Caixa Econômica Federal lança campanha para clientes com contratos em atraso

Joinville 07/11/2017 | 06h00 Atualizada em





A superintendência da Caixa Econômica Federal de Joinville lança a campanha #QuitaFácil nas cidades do Norte de Santa Catarina. O objetivo é facilitar a regularização de contratos em atraso. A iniciativa permite aos inadimplentes conseguir descontos especiais. A renegociação pode ser feita até o dia 30 de dezembro deste ano.



Poderão participar clientes pessoa física e jurídica, que possuam contratos comerciais em atraso, incluindo cartões. A instituição financeira concede descontos significativos para pagamento à vista. Para mais informações, o cliente pode ligar para o número 0800-726-8068, ou se dirigir a qualquer agência do banco, com documento de identificação e CPF. Assim poderá verificar se o seu contrato está enquadrado na campanha.



Fontes de financiamento

O escritório de projetos da Udesc (PMO Esag) lista 54 opções de financiamento – via editais, programas e políticas de patrocínio – destinados para propostas de organizações públicas e do terceiro setor (organizações não-governamentais) catarinense.



Tecnologia preditiva

O sexto maior terminal de contêineres do Brasil, o Porto Itapoá, vai implantar tecnologia SAP para agregar a seu plano de expansão mais agilidade, segurança e geração e análises preditivas. O SAP S/4HANA é um pacote de gestão de recursos empresariais em tempo real para negócios digitais.



Escritório

A FINEP anunciou a volta do seu escritório a Florianópolis. O objetivo é intensificar a atuação da financiadora junto a parceiros e potenciais clientes da região Sul.



Aplicativo

O AJ LABS, núcleo de inovação e experimentação da Almeida Junior, criou uma nova versão do aplicativo que oferece vantagens exclusivas aos clientes dos seis shoppings centers que administra em Santa Catarina.



A lei do gás

Alterações propostas para o novo marco regulatório do gás têm gerado discussão desde que o texto do substitutivo ao projeto de lei 6.407/2013, de autoria do deputado Marcus Vicente (PP/ES), veio a público. Caso seja aprovada, a reforma pode deixar o gás natural mais caro. A proposta pretende alterar os modelos de contrato de compra e venda de gás natural, permitindo que as empresas retirem o insumo em qualquer ponto do país, não importando o local de entrada. A ideia é diversificar os ofertantes de gás.



Futuro das profissões

Como a sociedade está se preparando para um mundo no qual 65% das crianças executarão tarefas que ainda não existem? A reflexão sobre esse cenário será o centro do seminário que a Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), por meio da Câmara Regional do Movimento SC pela Educação, promove nesta terça-feira, dia 7, no Instituto da Indústria, em Joinville. O diretor regional do Senai/SC, Jefferson de Oliveira Gomes; o secretário de Educação de Joinville e presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-SC), Roque Mattei; e o assessor executivo do Movimento Santa Catarina pela Educação, Antonio José Carredore serão os debatedores. O colunista de Economia do jornal “A Notícia”, Claudio Loetz, será o mediador.



Em San Diego

Foto: Divulgação / Divulgação

Joinville participou da Conferência Internacional de Administração Judicial e Falência, em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos em evento realizado na semana passada. O tema do estudo foi o Direito comparado entre Brasil, França e Estados Unidos; e os impactos da revisão da lei de recuperação judicial e falência, que está na pauta do Congresso, em Brasília. Na foto, da esquerda para a direita: o presidente do Ibajud, Bruno Castro Alves; o sócio da Duarte Leilões Oficiais, Mário Duarte Junior, de Joinville; o juiz da 1ª vara de Falências, de São Paulo, Daniel Carnio Costa; e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Morais.