Loetz: BRDE financia bem menos neste ano

Livre Mercado 30/11/2017 | 13h31 Atualizada em

Em 2016, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul (BRDE) aprovou negócios no valor de R$ 71 milhões em contratações de financiamentos feitos por empresas da região Norte.

Em 2017 – até outubro – foram aprovados apenas R$ 54,8 milhões. A queda mais expressiva aconteceu no segmento rural, com recuo pela metade entre 2016 e 2017.

Mas o dado não inclui, por exemplo, financiamentos contratados por empresas da região para projetos de expansão ou abertura de plantas em outros estados.

Confira outras informações de Claudio Loetz

Confira as últimas notícias

As preocupações do varejo

Após reunir as lideranças do movimento lojista em todas as ações regionais da entidade, a Federação das CDLs de SC (FCDL/SC) apresentou todas as necessidades levantadas nesses eventos aos deputados catarinenses. O encontro, que ocorreu na última terça-feira, em Florianópolis, também se prestou para um balanço da atuação conjunta ao longo deste ano.



As principais demandas percebidas pelos lojistas não se limitam apenas no que se relaciona diretamente ao varejo – como as feiras itinerantes ilegais, por exemplo – mas também temas transversais, em especial as questões de infraestrutura viária, reforço no efetivo policial e oferta de serviços públicos (sinal de telefonia, abastecimento de água e energia elétrica).



Salários

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, em 2016, o rendimento médio mensal real dos 88,9 milhões de trabalhadores do país, com 14 anos ou mais de idade, resultou em uma massa mensal de rendimento (total pago à população ocupada) de aproximadamente R$ 191 bilhões e um rendimento médio de R$ 2.149,00.



Os homens recebiam, em média, por mês, R$ 2.380,00 enquanto as mulheres recebiam R$ 1.836,00 o que representa 77,1% do rendimento masculino.



Aprovado

O plano de Recuperação Judicial da Metalúrgica DS, elaborado pela consultoria EXM Partners, em conjunto com a Vero Via Assessoria Empresarial e o escritório Mandel Advocacia, foi aprovado em assembleia geral de credores. A empresa catarinense é uma das maiores fabricantes de disco de freios do país.



SC esquecida

A diretoria do BNDES autorizou e o BNDESpar vai investir R$ 40 milhões no desenvolvimento de parques tecnológicos localizados em dez Estados e em duas incubadoras – no Rio e no Espírito Santo.



Criado a partir do programa Inova Empresa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Primatec é o primeiro fundo nacional voltado para o segmento de incubadoras e parques tecnológicos, tendo como setores alvo tecnologia da informação e comunicação (TICs), energia, sustentabilidade e economia criativa. Os polos tecnológicos de Santa Catarina – Florianópolis, Joinville, Blumenau – foram esquecidos.



Paralisação

Federações e centrais sindicais articulam greve para o dia 5 de dezembro. O movimento tem razão específica: demonstrar posição contrária à proposta de reforma da Previdência.



Reputação

A WEG é a sexta colocada em reputação dentre todas as as empresas listadas na Bolsa. O ranking é liderado pela Ambev.



Cenários em Joinville

Giuliano De Marchi, da JP Morgan, fará palestra sobre O cenário macroeconômico em 2018 e alternativas para diversificação de investimentos. O evento ocorre hoje, na Acij. Vem a convite da Manchester Investimentos. Giuliano tem extensa experiência no mercado financeiro, trabalhou nos últimos 10 anos na AllianceBernstein Investimentos, mais recentemente como Country Manager. Anteriormente, trabalhou como Gerente de Vendas na Cigna Retirement and Investment Services e também no Bank of America.



Painéis de negócios

O panorama dos negócios, oportunidades de investimentos, o ambiente institucional e as boas práticas de gestão são os temas a serem analisados em painéis a serem realizados na Fiesc, dia 5 de dezembro. Participam o governador Raimundo Colombo; Renato Lacerda, da Secretaria da Fazenda e do Investe Santa Catarina; Fábio Gallo, da FGV e o presidente da Fiesc, Glauco Côrte.



Milhares de itens

Com 500 mil produtos em comercialização, abre hoje e segue até 10 de dezembro o tradicional feirão Oxford de louças e cristais, em São Bento do Sul. A promoção atrai anualmente milhares de consumidores.