Loetz: Bombeiros Voluntários de Joinville vão vender itens licenciados via e-commerce  

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville tem projeto pronto para entrar na onda dos licenciamentos de produtos, via e-commerce. O projeto foi idealizado pela agência A2C, de Joinville. A expectativa é iniciar a venda no começo de 2018. Agora, é hora de encontrar os fornecedores dos produtos a serem comercializados. Todos os fornecedores serão de Joinville. Está certo que os primeiros itens a serem vendidos serão camisetas, adesivos e chaves multifuncionais. No início, os negócios serão apenas via loja virtual. Adiante, uma loja física poderá vingar com a venda de souvenirs. A iniciativa é a forma encontrada para elevar as receitas - ainda muito dependentes de recursos do Estado e de doações de empresas e de pessoas físicas. Como os repasses do governo do Estado atrasam meses, e os Bombeiros querem cada vez menos depender de verbas públicas, a comercialização de itens licenciados pode ser um achado. A autossustentação financeira da instituição centenária se impõe.

