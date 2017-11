Joinville 07/11/2017 | 18h53 Atualizada em

Caso projeto seja aprovado, praia do Sumidouro seria o local previsto para a instalação do porto

Caso projeto seja aprovado, praia do Sumidouro seria o local previsto para a instalação do porto Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

A audiência pública para a discussão do projeto do Porto Brasil Sul foi adiada. É a segunda vez. Prevista para ocorrer na segunda-feira, dia 13, agora está marcada para 15 dias depois, no dia 28 de novembro, terça-feira. O local será o Clube Nova Querência, no quilômetro 6 da rodovia Duque de Caxias, em São Francisco do Sul.



