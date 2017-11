Loetz: Após 40 anos de atuação, Flora Hardt vai fechar em Joinville

Seu bolso 08/11/2017 | 16h55 Atualizada em





Flora Hardt Foto: Salmo Duarte / A Notícia

A tradicionalíssima Flora Hardt, em Joinville, vai fechar. Localizada no bairro Atiradores, em área de 6 mil metros quadrados de muito verde, atua há quatro décadas no segmento de produção de plantas e flores. E há aproximadamente 30 anos também na comercialização. O último dia de atividades será na próxima terça-feira, dia 14 de novembro. Muito provavelmente o local dará lugar a um prédio. No dia 3 de novembro, a empresa postou uma mensagem no Facebook, e anunciando que estava liquidando seus produtos.



Confira outras informações de Claudio Loetz

Confira as últimas notícias