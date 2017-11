Loetz: Ajorpeme vai monitorar a Câmara de Vereadores

Mercado Livre 14/11/2017 | 09h35

A Ajorpeme realiza em 23 de novembro a eleição para a diretoria, com mandato de um ano, com a data de posse, no começo do próximo ano, ainda a ser anunciada. Escolhido para comandar a instituição em 2018, Victor Kochella lidera chapa única. No Instituto Ajorpeme, a direção ficará com Daniel Henrique Moreira. Kochella é o atual vice-presidente de Núcleos e Negócios e participa da diretoria desde 2012. Na primeira entrevista como virtual dirigente da instituição, conta um pouco sobre os planos para a instituição.

O que será a sua prioridade na administração em 2018?

Naturalmente daremos continuidade aos projetos em andamento nas áreas de crédito e de assistência médica ao associado, por exemplo. Nosso foco é atender aos associados e estarmos atentos ao que nos pedem.

E a relação institucional com os Poderes? Haverá alguma ação mais permanente de acompanhamento?

Em 2018, a entidade terá uma pessoa específica a acompanhar toda a tramitação de projetos e movimentações da Câmara de Vereadores. O nosso objetivo é não sermos surpreendidos e podermos defender as microempresas de possíveis projetos que contrariem os nossos interesses e/ou prejudiquem os negócios. Este será um trabalho intenso.

Pensa-se em mudar de sede, ter um espaço maior?

A Ajorpeme comprou imóvel ao lado da atual sede, na rua Urussanga. No local teremos estacionamento para carros. Essa é uma necessidade urgente a ser resolvida.

Há alguma reivindicação de natureza tributária local?

Não por hora. Equacionamos, recentemente, a questão do formato de tributação cobrados sobre a realização de eventos na cidade.

Os planos da Breithaupt

Quase centenária, a rede Breithaupt, com sede em Jaraguá do Sul, pretende se tornar a maior do segmento de materiais de construção e máquinas e ferramentas do Norte catarinense, até 2021. Para isso, projeta ampliar atuação, com pontos de vendas espalhados pelo Estado, e reinaugurar a loja de Jaraguá do Sul com um modelo inovador. Também há a intenção de aumentar o mix de produtos. A Breithaupt, inaugura oito novas lojas neste ano.

Alunos vencedores

Vinte e nove alunos da UFSC – 18 do campus de Joinville e 11 do de Florianópolis – ganharam a competição nacional da Shell de eficiência energética. Eles vão representar o Brasil na competição internacional.

São alunos de cursos variados: engenharia aeroespacial, logística, automotiva, mecânica, eletrônica,naval, mecatrônica – e até jornalismo. Havia aproximadamente 40 equipes do Brasil e América Latina.

O objetivo era fazer o máximo de quilometragem, gastando, financeiramente, o menos possível. A equipe da UFSC Joinville fez a marca de 363 quilômetros com menos de R$ 0,40.

O principal objetivo era conseguir desenvolver tecnologias com maior eficiência energética para os futuros veículos elétricos.

Prazo

Termina hoje o prazo para adesão ao Refis federal. Empresas que queiram aderir têm de pagar 20% dos débitos à vista.

Corte

A Totvs vai cortar R$ 30 milhões em gastos neste último trimestre do ano.

Procura por investidor

Empresa do setor de recuperação de crédito, contact center e de pesquisa de mercado de Joinville procura investidor para participação societária para expansão do negócio. A empresa foi fundada em 1998 e emprega 50 funcionários.

Previdência

O 1º Simpósio de Previdência do Núcleo de Jovens Empreendedores da Acij será realizado hoje. Em pauta, dois temas: previdência pública: situação e perspectivas; e opções de geração de renda para aposentadoria.

Confira outras informações de Claudio Loetz

Confira as últimas notícias

Campus em obras

É antigo o desejo do Perini Business Park em construir um hotel dentro do condomínio, de modo a completar a infraestrutura e facilitar a quem precisa realizar contatos e negócios em Joinville, com companhias que funcionam lá. Mas há um problema, até agora intransponível: a legislação urbanística (a Lei de Ordenamento Territorial) impede a construção do prédio.

Mesmo assim, a busca por aumentar a oferta de serviços e estruturas complementares é constante. Na foto, o CEO do Perini, Marcelo Hack, diante das obras do campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), dá a ideia desse interesse. O campus deverá ser inaugurado em 5 de março de 2018. A UFSC pretende trazer o ministro da Educação a Joinville nesta data.

Adesão ao Pert

O Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), instituído pela União, tem importantes novidades, que podem auxiliar os inadimplentes. Uma delas é a possibilidade de parcelar débitos provenientes de tributos retidos na fonte, ou descontados de segurados; dívidas lançadas diante da constatação de prática de crime de sonegação, fraude ou conluio; e débitos devidos por incorporadora optante do regime especial tributário do patrimônio de afetação. Antes, esses débitos não podiam ser parcelados no Pert.

Uma outra novidade é a nova modalidade de pagamento da dívida: 24% em 24 parcelas, podendo o restante ser amortizado com créditos que porventura o contribuinte tenha junto à Receita, inclusive provenientes de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.(CSL).