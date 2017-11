Loetz: Ajorpeme apela para que associados registrem boletins de ocorrência /

Joinville 08/11/2017 | 07h10 Atualizada em

As oito empresas que integram o Núcleo de Segurança da Associação Joinville Pequenas Micro Médias Empresas (Ajorpeme) contabilizam ocorrências criminais em mais de seus 500 clientes no período de janeiro a outubro deste ano. O dado e o grande número de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e arrombamentos de residências preocupa tanto a associação, que ela inicia campanha para o registro de boletim de ocorrência (B.O.).

O boletim de ocorrência é o documento oficial utilizado pelos órgãos das Polícias Civil, Federal e Militar, além dos Bombeiros e da Guarda Municipal, para fazer o registro da notícia do crime.

– O Núcleo de Segurança espera que os associados da Ajorpeme passem a criar a cultura de, primeiramente, registrar o B.O. caso ocorra algum crime relacionado ao patrimônio em seu negócio ou até em sua residência. A partir daí, a ideia é que esse associado dissemine essa cultura no seu círculo de convívio.

As 20 maiores companhias com sede em Joinville que fazem parte do ranking 500 Maiores do Sul somaram receita líquida de R$ 12,2 bilhões em 2016. O número fica bem abaixo do faturamento líquido somado pelas 21 empresas de Florianópolis demonstrado no mesmo estudo: R$ 22,9 bilhões.

À primeira vista, os dados são surpreendentes e dão a entender de que a economia da capital do Estado é mais forte do que a do município mais industrializado de Santa Catarina. Não é.

Há uma distorção neste cálculo. Não que ele esteja equivocado. Apenas significa que, deste valor apurado junto às empresas florianopolitanas, R$ 17,6 bilhões vêm do caixa de companhias elétricas.

Assim, se não fossem empresas como a Engie, a Eletrosul e a Celesc, Joinville lideraria com folga o indicador. Estas e outras informações constam do trabalho da consultoria PwC Brasil preparado para a revista Amanhã, e será oficialmente mostrado no dia 16.

Etapa burocrática

O prefeito Udo Döhler, secretário de Administração e Planejamento Miguel Bertolini, secretários de governos e diretores executivos reuniram-se com integrantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para detalhar aspectos do programa Viva Cidade 2. O encontro corresponde a uma etapa burocrática que antecede à liberação de recursos para obras de macrodrenagem e construção de parque, entre outras.

Licença

A Águas de São Francisco do Sul recebeu, da Fatma, a licença ambiental de operação (LAO) da estação de tratamento de água localizada no bairro Rocio Grande.

Tecnologia dinamarquesa

Comitiva de empresários dinamarqueses, integrantes do Danish Water Fórum, percorrem, até quinta-feira, dia 9, concessionárias de água e esgoto no Brasil. Trazem tecnologias (Leakage Management) – e dinheiro – para investimentos potenciais no negócio envolvendo combate às perdas de água. A Águas de Joinville tem interesse?