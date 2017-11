Ibama vai fechar o escritório de Joinville  

Livre Mercado 23/11/2017 | 12h19 Atualizada em

O escritório do Ibama, em Joinville, será fechado no dia 31 de dezembro deste ano. A decisão está oficializada via portaria da presidência do órgão federal. O escritório já está em processo desativação, confirma o técnico Luís Ernesto Trein, responsável pelas atividades.

Chocado com o desfecho iminente, Trein afirma que, com a medida, toda a região Norte catarinense ficará desassistida.

- Os prejuízos são enormes e variados. Alcançam o empresariado, porque os trabalhos de controle aduaneiro de mercadorias nos portos da região precisarão ser feitos por pessoal da unidade técnica de Itajaí. O mesmo vai acontecer em relação à fiscalização de crimes ambientais. E, inclusive a fiscalização ambiental em terras indígenas deixará de ser realizada.

Em Santa Catarina, o Ibama manterá apenas três escritórios: em Florianópolis (superintendência); e os das unidades técnicas de Itajaí, no litoral; e de Chapecó, no Oeste.

O Grupo Babitonga Ativa (GBA) lidera movimento e, junto com representantes de outras entidades interessadas no assunto, vai se reunir com o comando do Ibama, em Brasília, na próxima semana, na última tentativa de reverter a decisão, oficial de encerramento dos trabalhos no mais importante polo econômico do Estado, e onde há importantes reservas ambientais e hídricas a serem preservadas.

Confira outras informações de Claudio Loetz

Confira as últimas notícias