Espaço do Trabalhador: Udesc abre 53 vagas para professor substituto em nove municípios

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publicou o edital 07/2017 abrindo inscrições para processo seletivo com 53 vagas de professor substituto. A posições são para Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis (Ceart, Esag e Faed), Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul.

O texto alerta que são vagas temporárias, com prazo de até quatro anos, em áreas como Programação Visual, Nutrição Animal, Economia Brasileira, História da África, Língua Brasileira de Sinais, Planejamento Governamental, Paisagismo e Bioquímica. Os salários variam conforme a titulação e as horas contratadas.

Os interessados devem ser inscrever até o dia 27 de novembro, pagando taxa de R$ 100. Doadores de sangue que desejem isenção da taxa de inscrição devem fazer o pedido até o dia 19 de novembro. O processo contará com prova escrita e outra didática, além de avaliação de títulos, o que ocorrerá entre 11 e 13 de dezembro. Demais detalhes no edital, que pode ser conferido aqui.

