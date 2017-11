Confira quais são as melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina /

Ranking 09/11/2017 | 19h04 Atualizada em

A revista Amanhã e o Instituto Great Place To Work (GPTW) divulgaram nesta semana o ranking atualizado que lista as melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina. Ao todo, o levantamento lista 40 nomes em três categorias: grandes (empregam a partir de mil funcionários), médias (com até 99 colaboradores) e pequenas (que possuem entre 30 e 99 funcionários).

O veredito sobre o ambiente de trabalho é dado pelos próprios funcionários e também em um relatório de práticas assinado pelos gestores. Este ano, assim como ocorreu ano passado, quem lidera a lista das 10 grandes empresas rankeadas é a Viacredi.

Já entre as médias, a primeira colocada é novamente a Resultados Digitais, de Florianópolis. No levantamento de 2016 a empresa da Capital também esteve na primeira colocação. Entre as pequenas empresas listadas, o primeiro lugar ficou novamente como a Involves, também de Florianópolis. No último ranking a empresa ficou pela primeira com a liderança entre as pequenas empresas.

Acesse também a lista completa aqui