Comércio de Joinville prepara descontos de até 80% para a Black Friday

Promoções 21/11/2017 | 09h26 Atualizada em

O comércio de rua de Joinville aposta em horários estendidos e promoções que vão de 5% até 80% para conquistar os consumidores durante a Black Friday 2017, marcada para sexta-feira (24). Produtos diversos como celulares, televisores, óculos e itens de maquiagem e perfumaria são apontados pelos lojistas como a preferência dos joinvilenses na edição deste ano.

Loetz: Black Friday vai movimentar R$ 17 milhões em Joinville

A expectativa do idealizador do evento no Brasil, o site Busca Descontos, é de que o volume de vendas ultrapasse os R$ 17 milhões na cidade. Para a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SC), a data também deverá ter saldo positivo no Estado. A estimativa é de um incremento de 25% na comparação com 2016, movimentando cerca de R$ 160 milhões.

Com a proximidade da Black Friday, alguns varejistas de Joinville resolveram antecipar as promoções e lucrar antes e após o dia 24. Na franquia de cosméticos e perfumes O Boticário, por exemplo, a Black Week tem duração de nove dias e disponibiliza cerca de 300 produtos com até 60% de descontos até o dia 27. Conforme a gerente Naedllyn Tatiele, de uma das lojas da rede, no Centro, a expectativa é de que o faturamento seja 30% maior ante o resultado das semanas anteriores.

– Os clientes já estão procurando pelos descontos e a maioria aproveita o preço mais barato para antecipar as compras dos presentes de Natal, principalmente nas linhas de hidratação e perfumaria – destaca ela.



ESTRATÉGIAS PARA ATRAIR CLIENTES

A tática de antecipar em uma semana o início das promoções também foi adotada por uma das lojas das Óticas Diniz, na Rua do Príncipe. Abrindo mão dos produtos na vitrine para estampar um aviso de promoção e chamar a clientela, o estabelecimento espera comercializar, na sexta, cerca de 50% a mais do que em dias comuns. A estratégia para atingir a meta, segundo a empresa, está em selecionar os produtos ofertados.

– Em toda a rede são mais de mil itens com descontos que vão de 10% a 70% nas linhas de armações, tanto de grau quanto solar, que é mais procurado por conta da chegada do verão – explica Juliana Valler, do departamento financeiro da unidade.

Alguns varejistas de Joinville resolveram antecipar as promoções para atrair novos clientes antes e após o dia 24. Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Para a Ricardo Eletro, especializada em eletrodomésticos e localizada na mesma região, a preparação das promoções é um pouco diferente. De acordo com o gerente da unidade, Thiago Santos, os descontos dos produtos em oferta, de até 80%, serão conhecidos apenas no dia da ação e devem contemplar itens que os próprios clientes apontam como necessários, como celulares e televisores. A loja também vai estender o horário de funcionamento.

– Entre sexta e sábado, o aumento de vendas com relação a uma meta normal deverá ser até três vezes maior – aponta Santos.

LEIA ANTES DE COMPRAR

Evite ciladas: Antes de comprar em um site, dê uma olhada na sua reputação a partir das avaliações feitas pelos outros consumidores em sites como o Reclame Aqui (reclameaqui.com.br). * O Procon-SP tem uma lista de sites de compras não confiáveis, que devem ser evitados pelo comprador. A principal irregularidade é a não entrega dos produtos. Veja em bit.ly/proconlista. * Não espere receber suas compras em uma data limite, como Natal ou um aniversário nos próximos dias. Durante a Black Friday, por conta da alta demanda, os sites oferecem prazos de entrega mais longos do que o usual, e o risco de atraso cresce. * Faça cópias de tela em cada etapa da compra. Isso será importante para contestar algum valor cobrado indevidamente, ou diferença no produto recebido em relação ao encomendado. No computador, é só apertar a tecla Print Screen e colar em outra aplicação, como seu e-mail.

Proteja-se de fraudes: Seja a compra feita por computador, tablet ou smartphone, garanta a segurança do aparelho com a proteção adequada, como softwares de antivírus e antimalwares. Para ambos, é possível encontrar aplicações gratuitas ou pagas na internet. * Neste período, circulam muitos e-mails falsos, os conhecidos phishings, que carregam links para websites fraudados. Esses links podem roubar dados como e-mail, senha e número de cartão de crédito. Se ficou interessado pela promoção, é melhor acessar o site da loja.

- Verifique se a página da loja onde pretende fazer a compra tem um selo de segurança. Ele atesta que o site é confiável para transações e inserções de dados. Também veja se existe um cadeado fechado na barra do navegador, comprovando o sigilo dos dados informados.

- Lembre de que o cartão de crédito é a forma de pagamento online mais segura para o cliente: caso não reconheça algum lançamento feito em sua fatura, ele tem o direito de realizar a contestação e solicitar o estorno.

- Na etapa de conclusão da compra, é comum o site pedir a criação de senhas de acesso. Não use um mesmo código usado em serviços como e-mail e redes sociais, diferenciando-as para cada site.Caminhos para descobrir as melhores ofertas.

- Acesse os principais buscadores de preços, como Zoom e Buscapé, que reúnem as ofertas dos lojistas em um único lugar, para ganhar tempo na pesquisa e aproveitar as melhores ofertas.- Cadastre-se no mailing das lojas que vendem os produtos que o interessem, para conhecer em primeira mão as ofertas da data se esgotam rapidamente.

- É importante ter em mente o que pretende comprar para monitorar o preço dos produtos com antecedência. Assim, você saberá se o desconto oferecido é realmente vantajoso.

- Esteja atento ao custo do frete e ao prazo de entrega, que pode ser mais longo. O valor da entrega é importante porque pode tornar o produto mais caro do que no comércio convencional.

- Para não se perder na lista de desejos, é importante organizar os produtos por ordem de prioridade. A dica é planejar o orçamento disponível para o período, estipulando os gastos à vista e parcelado, de acordo com as capacidades financeiras.

- Caso faça a compra e perceba que entrou em um mau negócio, use a seu favor o direito de arrependimento, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ele assegura ao consumidor o direito de desistir da compra no prazo de sete dias a partir da transação ou do recebimento do produto ou serviço.