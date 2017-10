Vigilância Sanitária de SC determina retirada de tomate pelado em lata e doce de banana dos mercados

Consumidor 28/10/2017 | 13h38 Atualizada em





Uma notificação publicada pela Diretoria da Vigilância Sanitária em Santa Catarina determinou a retirada das prateleiras um lote de tomates pelados enlatados fabricados pela Hemmer, de Blumenau, e de um lote de doce de banana produzidos pela Verde Vale, de Timbó.

Segundo o documento, a determinação ocorre porque amostras desses lotes foram reprovados em exames laboratoriais. No caso do tomate pelado da Hemmer, a amostra foi considerada insatisfatória por apresentar “fungos em 24% de campos positivos, acima do limite de tolerância especificado na RDC 14/2014/ANVISA".

Já no doce de banana, a reprovação foi motivada porque a amostragem analisada apresentou “um pelo inteiro de roedor, matéria estranha indicativa de risco e 31 ácaros mortos, matéria indicativa de falha das boas práticas acima do limite de tolerância, em desacordo com o artigo III e VII da RDC nº 14/2014/ANVISA”.

Com a decisão, as empresas precisam recolher os produtos dos estoques. Estabelecimentos comerciais que têm os itens em prateleira em Santa Catarina também precisam removê-los. Caso a ordem seja descumprida, as empresas estão sujeitas à multa.

Procurada pela reportagem, a Verde Vale argumentou que entrou com recurso contra a decisão, apresentando uma contraprova em que a amostra do mesmo lote teve resultados satisfatórios. O processo ainda tramita junto à Vigilância Sanitária.

Em nota, a Hemmer afirmou que os tomates pelados são produzidos na Itália, onde os índices de fiscalização são diferentes dos brasileiros e que o produto “está enquadrado plenamente na legislação, assim como na Europa e nos Estados Unidos”.

A empresa blumenauense completa que “ao longo dos seus 102 anos de história, a companhia sempre prezou pela qualidade dos produtos e seguirá tendo esta questão como condutor de toda a sua atuação - seja com produtos produzidos na fábrica ou por parceiros”.