Secretário de Turismo terá reunião com direção do Beto Carrero para discutir mudança do parque para outro Estado

Turismo 27/10/2017 | 18h45 Atualizada em

O secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, deve se reunir na próxima segunda-feira com representantes do Beto Carrero World, de Penha, para tratar de investimentos do parque fora de Santa Catarina. Conforme Pavan, Gramado (RS) e Foz do Iguaçu (PR) teriam procurado o Beto Carrero para que atrações fossem levadas para essas cidades. O secretário também diz que teve uma breve conversa com o presidente do parque, Rogério Siqueira, que teria manifestado que "algo em Penha estava desagradando" a gestão do Beto Carrero, sem especificar o que seria. Para Pavan, isso seria uma sinalização de que o empreendimento poderia estar avaliando trocar de endereço. Investimentos recentes também teriam sido segurados por conta dessa possível mudança.

— Não podemos nem imaginar o Beto Carrero sair de Santa Catarina. Eles são o pulmão do turismo de Penha e do Estado — afirma.

Ventilou-se que o "descontentamento" do parque estaria em pagar a alíquota de 5% do imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que a empresa começou a pagar em 2017 depois de 20 anos de isenção fiscal. O Beto Carrero quer a redução para 3%.

A prefeitura de Penha confirma que o parque está buscando a diminuição da alíquota, mas o secretário da Fazenda da cidade, Leandro Lima, diz que a administração municipal desconhece qualquer intenção do empreendimento ir embora do município.

O Beto Carrerro, via assessoria, declarou que não tem projeto de deixar Penha, informando que "a prospecção de novos mercados e novos negócios sempre aconteceu, e continuará acontecendo, com objetivo de estar em constante melhoria e renovação dos serviços oferecidos".