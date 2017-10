Preço da gasolina e tarifa de energia elétrica aumentam

Rádio CBN Diário 27/10/2017 | 14h00 Atualizada em

O preço da gasolina sobe 1,5% nas refinarias a partir desta sexta-feira (27), e a energia elétrica deve ficar mais cara em 3,3% ao consumidor em novembro, devido à bandeira tarifária vermelha. O vice presidente de Infraestrutura da Federação de Associações Comerciais de Santa Catarina (Facisc), André Gaidzinski, diz que o reajuste da luz é aumento disfarçado e prejudica a lenta recuperação da economia.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou aumento de 42,8% para o valor do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha. Com o reajuste, a taxa extra cobrada nas contas de luz quando essa bandeira é acionada passará de R$ 3,50 para R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Facisc, nos últimos 3 anos, o custo da energia elétrica aumentou 67,1%, segundo o índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado pelo IBGE. Enquanto isso, o próprio índice que mensura a inflação acumulou 27,4%, ou seja, a luz aumentou 2,45 vezes a mais do que o próprio aumento do custo de vida dos consumidores, argumenta Gaidzinski.

Mas nem tudo é aumento. Também tem uma redução de preço. A Petrobras também promete a partir de hoje reduzir nas refinarias o preço do diesel em meio por cento.Basta agora confirmar se esta redução vai ser sentida pelos consumidores nos postos.

