Loetz: Tupy lança mais de 300 itens em três novas linhas de conexões

A Tupy lançou três novas linhas no segmento de conexões, com mais de 300 itens, que complementam as atuais soluções da empresa, especialmente para obras industriais e comerciais, com foco nas áreas de saneamento, irrigação e petróleo e gás. As novidades foram destaque da companhia na Feira Tubotech 2017, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São Paulo.

As novas linhas são conexões em aço forjado com alta resistência a pressão; conexões e acoplamentos de rápida montagem; e válvulas para controle de fluxo e pressão de resistência extrema.

– As três novas linhas trazem produtos para disputar o mercado global, com excelente custo-benefício para o mercado nacional – afirma o diretor de vendas da Tupy Conexões, Amauri Baggenstoss.

A produção está concentrada em fornecedores mundiais em Taiwan e na China. No segundo trimestre do ano, as vendas gerais da companhia foram 8% superiores ao mesmo período de 2016, produzindo 139,9 mil toneladas entre abril e junho de 2017.

A receita total no trimestre foi de R$ 921,1 milhões, e o lucro bruto, de R$ 132,9 milhões, um aumento de 18,7% em relação a 2016. Já o lucro líquido somou R$ 15,9 milhões, mostrando forte reação na comparação com o resultado negativo de R$ 28,8 milhões do mesmo período no ano anterior.

Vendas aumentaram no Dia das Crianças

Em 2017, as vendas para o Dia das Crianças aumentaram, comparativamente aos dois últimos anos, de acordo com projeções de duas das maiores entidades que fazem análises de negócios a prazo no varejo brasileiro. O Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontam ter havido alta de 3% nos negócios. O levantamento também informa que este é o primeiro crescimento após três anos de recuos anuais. Já a Boa Vista estima expansão de vendas em 2,7% neste ano, depois de quedas sucessivas: de 3,4% em 2015 e de 4,2% no ano passado.

Futuro do trabalho

Luís Roberto Wenzel Ferreira, diretor de marketing, inovação e vendas da Tigre; Marcelo da Silva Hounsell, Ph.D. em engenharia de manufatura e professor da Udesc; Marco André Mendes, mestre em segurança da informação e professor do IFC; e Pompeo Scola, cofundador da Psico.Help e ex-vice-presidente da Buscapé Company; vão expor suas ideias no JoinUs, evento direcionado a debater o futuro do mercado de trabalho. Será no dia 21, sábado, no Instituto Juarez Machado.

Outorga

Em Joinville, a questão da outorga onerosa para construção de imóveis continua nas conversas técnicas. Pertinho daqui, a Prefeitura de Itajaí promove, na segunda-feira, audiência pública sobre a modernização e pagamento da outorga onerosa. Também serão discutidos incentivos à construção de salas comercias em frente a locais públicos no município litorâneo.

Conversa com Henry Jenkins

Henry Jenkins, um dos mais influentes pesquisadores da mídia no mundo, professor da Universidade do Sul da Califórnia, é a principal estrela do Congresso Universitário de Publicidade e Propaganda (Cupp 2017), que será realizado nesta semana pelo curso de publicidade e propaganda da Univille no campus universitário. Jenkins falará, via Skype, na segunda-feira. O congresso vai até quarta-feira.

Em Araquari

O presidente da comissão do orçamento-geral da União, senador Dário Berger, estará na reunião plenária da Associação Empresarial de Araquari na sexta-feira, dia 20. Vai mostrar panorama do cenário econômico do País e investimentos previstos para região Norte de Santa Catarina. No mesmo dia, a Fiesc apresentará a situação da indústria catarinense.

Incentivos fiscais

A Fiesc e a Acij promovem, no dia 18, das 8h às 18h, na Acij, o Programa Capacitar. O encontro vai explicar a utilização de incentivos vindos de verbas que seriam destinadas a impostos e ao governo. Haverá oficinas gratuitas voltadas a entidades da região, com objetivo de instrumentalizar organizações do terceiro setor a serem proponentes de projetos junto às leis federais de incentivo fiscal nas áreas de saúde, esporte, cultura, idoso e infância e adolescência. O curso é também voltado a empresas, contadores e advogados. As inscrições são gratuitas pelo site www.capacitar.vc.

Eletrônicos

A Amazon.com começará a vender aparelhos eletrônicos no Brasil a partir do dia 18, próxima quarta-feira.

EIV

Continua em análise o estudo de impacto de vizinhança (EIV) do Shopping Car, empreendimento próximo ao Garten Shopping. O empreendimento, da Imobiliária Zattar, terá três pavimentos: dois com lojas e um para estacionamento. A licença ambiental de instalação tem validade até o mês de setembro de 2019.