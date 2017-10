Loetz: sete empresas de Joinville na lista das melhores para trabalhar no Brasil 

Livre Mercado 18/10/2017 | 11h03 Atualizada em

Nove companhias de Joinville e região norte de Santa Catarina figuram entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo ranking da revista Exame/Você S/A. Sete são de Joinville. O índice de felicidade no trabalho dá anota final para as companhias avaliadas em todos os Estados brasileiros.

A Termotécnica aparece em primeiro lugar na categoria fabricante de embalagens. A Whirlpool Latin America é a com melhor nota final dentre os nove da região norte catarinense e, ainda, foi considerada a empresa brasileira mais destacada no quesito carreira.

Tigre (construção civil); Whirlpool Latin America, Embraco e Schneider Electric- todas de Joinville - e WEG (Jaraguá do Sul) foram reconhecidas na categoria indústrias diversas. Na área de serviços de saúde, destaca-se a Fundação Pró-Rim. A Selbetti também está na lista na categoria serviços diversos. A Takata, do ramo indústria automotiva (de Piçarras), fecha a nominata.

Claudemir Santos , diretor de operações no Brasil da Embraco Foto: Mariana Paker / Divulgação

A avaliação é feita anualmente desde 1996 pelo Guia Você S/A, a maior pesquisa de clima organizacional do país e leva em conta a satisfação e a motivação dos funcionários no ambiente de trabalho.

A campeã nacional, dentre todos os setores, é, neste ano, o Laboratório Sabin. A premiação ocorreu em São Paulo na terça de noite.

Abaixo, a lista das melhores empresas de Joinville e região Norte: (em pontos)

Whirlpool Latin America: 84,2

Weg: 83,4

Termotécnica: 82,6

Embraco: 79,4

Tigre: 79,2

Fundação Pró-Rim: 77,3

Schneider Electric: 76,5

Selbetti: 75,4

Takata: 73,5