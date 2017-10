Loetz: Schulz decide separar atividades ligadas ao ramo de compressores da companhia

Livre Mercado 18/10/2017 | 08h54 Atualizada em

O comunicado feito pela Schulz S.A. à Comissão de Valores Mobiliários, informando a reorganização societária para separar as atividades ligadas ao ramo de compressores da companhia, aguça a curiosidade do mercado para os efeitos da decisão tomada em assembleia do conselho de administração realizada no dia 11 de maio. Na ocasião, o conselho autorizou a diretoria a “promover todos os atos de natureza administrativa, societária, contábil e operacional necessários para a transferência de ativos e passivos ligados ao ramo de compressores”.

A forma de tornar efetiva a decisão é mediante a integralização do acervo líquido para a sua controlada, a Schulz Compressores S.A. A companhia aberta Schulz S.A, com ações cotadas em bolsa, explica, no comunicado oficial assinado pelo presidente e diretor responsável pelas relações com investidores, Ovandi Rosenstock, de que o objetivo principal “é proporcionar maior transparência dos resultados operacionais e maior eficácia na análise e avaliação de desempenho e dos resultados de cada divisão de negócios da companhia, bem como obter benefícios de ordem administrativa e financeira”.

O texto diz ainda que “a transferência será realizada por intermédio de uma assembleia geral de aumento de capital social na sociedade controlada, precedida de um laudo de avaliação do acervo líquido a ser integralizado pela companhia, e não implicará na alteração do objeto social da companhia.”

A companhia, que recentemente contratou 100 trabalhadores em razão da expansão de seus negócios, apurou lucro de R$ 17,4 milhões entre janeiro e junho deste ano, com receita de R$ 316,39 milhões neste período.

Encontro com árabes

Aconteceu ontem o Encontro Empresarial Brasil-Emirados Árabes Unidos, do qual participou o presidente da Federação das Indústrias de SC (Fiesc), Glauco José Côrte. A indústria apresentou projetos em setores como alimentos e bebidas, construção civil, aeronáutica, metalurgia, petróleo e gás, agroindústria, têxtil e tecnologia da informação e comunicação. As concessões no próximo ano, em portos, aeroportos, rodovias e obras em saneamento também constaram da pauta.

Internacionalização

A edição 2017 do ranking das multinacionais brasileiras, realizado anualmente pela Fundação Dom Cabral, aponta a Fundição Tupy, de Joinville, na 13ª colocação na classificação geral de internacionalização, e em sexto lugar no índice de ativos no exterior. Mais de 80% de sua receita total tem origem no mercado externo, incluindo exportações a partir do Brasil e vendas de suas unidades mexicanas. O principal mercado da empresa é a América do Norte, responsável por 63,9% da receita. A Tupy conta com quatro unidades, sendo duas no Brasil (Joinville e Mauá/SP) e duas no México (Saltillo e Ramos Arizpe), escritórios comerciais em São Paulo, nos EUA e na Europa, e atua em mais de 40 países.



Empresas e o basquete

O Grupo Meta, de Joinville, lança nesta quarta-feira a campanha Empresa Amiga do Basquete. Uma maneira de captar interessados em apoiar financeiramente o esporte local. A equipe joinvilense vai participar do Novo Basquete Brasil (NBB).

Expectativa

Da carta mensal da XP Investimentos, enviada aos seus clientes: – Estaremos agora na temporada de resultados do terceiro trimestre das empresas listadas em bolsa. É quando as verdades aparecem. Esperamos mais surpresas do que decepções.

Consultoria

A Prefeitura de Joinville vai contratar consultor para realizar avaliação final do programa eixo ecológico Leste e estruturação da rede de parques ambientais (Linha Verde) como consta de contrato de empréstimo BR-10/2006, assinado com o Fonplata. A abertura de propostas será no dia 27 deste mês, às 9 horas.

Nova sede

Após vários anos, a Ajorpeme volta a estudar a ideia de mudar de sede. Ainda não há definição a respeito.

Cultura

Como deduzir impostos para a área da cultura será um dos temas a serem tratados na reunião plenária da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville nesta quarta-feira.