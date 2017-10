Loetz: Rede de varejo com mais de 1.150 lojas no Brasil instalará unidade no Centro de Joinville 

Livre Mercado 24/10/2017 | 18h19 Atualizada em





Pintura e colocação de letreiro alterou a fachada do antigo prédio Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

A Lojas Americanas, com unidades espalhadas por diferentes Estados e municípios brasileiros, vai abrir loja na esquina da rua Nove de Março com avenida Juscelino Kubitscheck, no Centro de Joinville, em espaço desativado há meses. Antes, no local, havia um estabelecimento da rede Magazine Luiza. A Americanas tem loja, também, no Shopping Mueller, a poucas quadras dali. O local, de ampla circulação de pedestres, pode revitalizar, em parte, a região central da cidade. Nesta terça-feira, a identidade visual da rede foi colocada na fachada do prédio. A data de inauguração ainda não foi divulgada.



A Lojas Americanas é uma das maiores e mais tradicionais redes de varejo do país. Com 87 anos de atuação, conta com mais de 1.150 lojas com presença em todo o território nacional e com quatro centros de distribuição: em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Uberlândia, atuando também no comércio eletrônico, representado pela B2W - Companhia Digital. A rede comercializa mais de 60 mil itens de 2 mil fornecedores diferentes.