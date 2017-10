Loetz: Os desafios impostos pela reforma trabalhista 

Livre Mercado 20/10/2017 | 06h00 Atualizada em



No dia 11 de novembro, entrará em vigor a reforma trabalhista, mas nem tudo será automaticamente aplicado. Fiscais do trabalho e procuradores do Ministério Público do Trabalho já avisaram que vão desconsiderar pelo menos cinco aspectos da nova legislação: a dominância do negociado sobre o legislado; a terceirização irrestrita, até para atividades-fim; o não reconhecimento de vínculo empregatício de trabalhadores autônomos; a contratação de trabalho intermitente para qualquer setor; a limitação de valores de indenização por danos morais.



Safra fala de cenários

O cenário econômico brasileiro e o desafio das reformas será o tema que Carlos Kawall, economista-chefe do Banco Safra, abordará na reunião da Associação Empresarial de Joinville, na próxima segunda-feira. Kawall foi secretário do Tesouro Nacional, diretor financeiro do BNDES e economista-chefe do Citigroup para o Brasil.



Em Balneário

Alfredo Pinto, sócio da Bain & Company; Rafael Cortez (Tendências Consultoria); e Paulo Pereira Miguel, economista-chefe da GPS Investimentos, vão expor suas ideias na Jornada do Conhecimento-Expogestão, que acontecerá em Balneário Camboriú no dia 24, terça-feira. Os temas a serem analisados são estratégia, tendências e visão mercadológica; cenário político e cenário econômico, respectivamente. O evento vai reunir 150 CEOs e lideranças empresariais.



Natal chegando

Pesquisa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL) revela que quase um terço (29%) dos comerciantes catarinenses vai contratar trabalhadores temporários para atender aos clientes no último bimestre do ano, quando as vendas tendem a crescer em razão do Natal. Este percentual pode aumentar, já que outros 15% dos entrevistados afirmam estudar essa possibilidade.



Encontro

O superintendente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Coreia do Sul, Pablo Palhano, reuniu-se com o prefeito Udo Döhler nesta quinta-feira.



Plano diretor

A primeira audiência pública que vai discutir a revisão do Plano Diretor de São Francisco do Sul já tem data para começar. Será no dia 26 de outubro, no Cine Teatro 10 de Novembro.



Hondurenhos

Na segunda-feira, dia 23, empreendedores de Honduras participarão de reuniões com empresários jaraguenses para troca de informações sobre a organização do associativismo. O roteiro, organizado pela Facisc, inclui visitas a Florianópolis, Joinville, Navegantes, Guaramirim, Schroeder e São Bento.













Leia mais colunas de Claudio Loetz.

Leia mais notícias de Joinville e região.