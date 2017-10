Loetz: Nova LOT dificulta vinda de loja no Centro de Joinville

Livre Mercado 26/10/2017 | 14h50 Atualizada em

Pintura e colocação de letreiro alterou a fachada do antigo prédio

Pintura e colocação de letreiro alterou a fachada do antigo prédio Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

A Lojas Americanas encontra dificuldades junto à Prefeitura de Joinville para abrir nova unidade na esquina da rua Nove de Março com avenida JK, no centro de Joinville. O problema está na legislação urbanística, a Lei de Ordenamento Territorial.

Leia mais notas de Claudio Loetz

No local, só é permitido usar o espaço, de aproximadamente 1 mil m², se for desmembrado em dois, de no máximo 500 m² cada um. É o que manda o novo regramento jurídico sobre o aproveitamento comercial naquele endereço. Para superar o problema, técnicos da Prefeitura e da empresa analisam a situação.