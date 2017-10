Loetz: motoristas do Uber vão fazer mobilização em Joinville

Livre Mercado 27/10/2017 | 13h27 Atualizada em

A União de Motoristas por Aplicativos de Joinville (Uber) fará carreata por várias ruas da cidade, na segunda-feira de manhã, a partir do Centreventos Cau Hansen. A mobilização, com amplitude nacional será contra contra o projeto de lei complementar 28/2017, que restringe a atividade dos motoristas do Uber.

Em Joinville há aproximadamente 2 mil motoristas que se utilizam de aplicativo. Boa parte desempregados, que encontraram no Uber uma ocupação profissional. O projeto de lei complementar deverá ser votado pelo Senado na terça-feira, dia 31.