Loetz: Lucro da WEG cresce 21%  /

A WEG apurou lucro líquido de R$ 312 milhões no terceiro trimestre deste ano. O valor é 21% maior do que em igual período de 2016 e 14,6% superior ao obtido no segundo trimestre de 2017. A margem líquida é de 12,8%. O Ebtida (geração de caixa) totalizou R$ 388,4 milhões, com margem de 16%.

O resultado da companhia no terceiro trimestre ainda aponta receita operacional líquida de R$ 2,43 bilhões, o que significa valor 8,8% maior do que o conseguido no terceiro trimestre de 2016, e 6,8% acima da receita operacional líquida verificada no segundo trimestre de 2017.

A WEG investiu R$ 190,8 milhões entre janeiro e setembro em modernização e aumento de capacidade de produção: 42% realizados no parque fabril no Brasil.