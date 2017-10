Loetz: licença ambiental para estaleiro em São Francisco do Sul deve ser aprovada

Livre Mercado 31/10/2017 | 09h17 Atualizada em

A comissão central de licenciamento ambiental da Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina analisa, hoje, pedidos de supressão de vegetação nativa em área de 52 hectares e de licença ambiental de instalação (LAI) da CMO Construção e Montagem Offshore S.A. O grupo de profissionais deve confirmar o parecer favorável dos técnicos, autorizando as realização das obras da parte terrestre do empreendimento. O estaleiro, dedicado a construir embarcações para plataformas de petróleo, será erguido no bairro Miranda, em São Francisco do Sul.

Essa parte terrestre tem 636 mil m2. O licenciamento da parte marítima ainda depende de estudos ambientais mais consistentes. O espaço total comprado pela companhia do Rio de Janeiro soma 744 hectares, o equivalente a 7,4 milhões de metros quadrados. O investimento previsto no estaleiro é de R$ 750 milhões. As obras de implantação (não considerada a dragagem, essa ainda não autorizada) vão demorar 18 meses.

Técnicos de executivos da Fatma vão explicar, nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa, como está acontecendo a transição dos processos de licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Joinville para o órgão estadual. Até agora, foram repassados 421 processos de um total aproximado de 600.

Na foto, o presidente do Instituto Bethesda, Valmir Brüske, em sua fala durante o ato de assinatura de protocolo de intenção para a construção do Hospital de Câncer de Joinville. Na solenidade foi formalizada a cessão da área do Bethesda para a Associação Joinvilense de Combate ao Câncer viabilizar o empreendimento, preliminarmente orçado em pelo menos R$ 200 milhões.

Termina hoje o prazo para a Prefeitura de Joinville enviar à Câmara uma revisão do projeto de cobrança da Cosip (taxa de iluminação pública), para que os valores sejam alterados em 2018. As entidades empresariais – Ajorpeme à frente – pediram mudanças e ampliação de faixas de alíquotas, mas não houve resposta do Executivo. O assunto corre há mais de quatro meses porque, nas contas feitas, o formato de cálculo adotado aumenta o custo, principalmente para as microempresas.

Durante o 1º Encontro do Ecossistema Catarinense de Inovação, 29 entidades governamentais e da sociedade civil assinaram o pacto pela Inovação. A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) do governo do Estado.

O número de empresas com contas em atraso e registradas nos cadastros das câmaras de dirigentes lojistas em todo o país, cresceu 2,62% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado: trata-se da menor variação na base anual de comparação desde janeiro de 2011, ano de início da série histórica da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

Quatro por cento das micro e pequenas empresas de Santa Catarina estão inadimplentes e negativadas junto à Serasa. SC é o sétimo Estado brasileiro com maior proporção de microempresas com pagamentos em atraso de todo o País. As micro e pequenas empresas representam 27% do PIB – a riqueza gerada no Brasil. Em todo o País há 4,8 milhões de companhias deste porte, que estão inadimplentes.

A Ajorpeme fará dia 23 de novembro eleição para presidente e diretoria e conselhos. O mandato é de um ano.

A jornalista Eliane Cantanhede, da GloboNews, fará palestra na Acij, no dia 20 de novembro.