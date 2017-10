Loetz: Joinville ganha novo laboratório voltado para a indústria

Livre Mercado 27/10/2017 | 19h10 Atualizada em

Foi inaugurado, no Condomínio Perini, em Joinville, o Fitej Lab, um laboratório com equipamentos de ponta para atender às empresas da região e a comunidade nos segmentos de modelagem em impressora 3D, manufatura digital, entre outros.

De acordo com Marcelo Hack, presidente do Perini Business Park, o Fitej Lab faz parte de uma tendência do Perini de promover a aproximação entre indústria e conhecimento para desenvolver projetos que gerem valor.

Em 2016 chegou o Inovaparq. A partir de março de 2018, estará funcionando o campus de Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).