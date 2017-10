Loetz: Joinville dá o primeiro passo para ter Hospital do Câncer

Livre Mercado 27/10/2017 | 15h09 Atualizada em

A área do terreno, de 36.031 metros quadrados está totalmente regularizado e unificado

A Instituição Bethesda e Associação Joinvilense de Combate ao Câncer assinam, na segunda-feira, dia 30 , o protocolo de intenções de fundação do Hospital do Câncer de Joinville. Na ocasião, será formalizada a cessão de área por parte da Instituição Bethesda para a associação.

A área do terreno, de 36.031 metros quadrados está totalmente regularizado e unificado, com todas as matrículas corretas para receber o novo empreendimento.

O projeto arquitetônico deve custar entre R$ 600 mil e R$ 800 mil.

O médico Henrique Reis, que lidera a iniciativa, estima que a obra vai custar pelo menos R$ 200 milhões. O dinheiro será buscado junto ao governo federal, organizações da sociedade civil, entre outras fontes de financiamento. Também haverá campanhas comunitárias. O hospital terá 200 leitos, com 20 deles na UTI .

A ambição é iniciar atividades no prazo de cinco anos.

As partes - Bethesda e AJCC - vão criar um conselho consultivo formado por três representantes de cada lado.