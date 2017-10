Loetz: Grupo espanhol vai investir R$ 1 bilhão em Itajaí

Livre Mercado 20/10/2017 | 14h53 Atualizada em

O grupo espanhol Calvo, responsável pela Gomes da Costa (GDC), vai investir R$ 1 bilhão em um novo parque fabril pesqueiro em Itajaí. Hoje, a GDC tem 2 mil trabalhadores. É a maior empregadora da cidade.

Entre as possibilidades de contrapartidas oferecidas pelo município de Itajaí, o protocolo de intenção apresenta incentivos fiscais já previstos em lei e estímulos econômicos para construção do parque fabril. Os investimentos iniciais da GDC partem de R$ 200 milhões e devem chegar a mais de R$ 1 bilhão ao longo de dez anos.

— Queremos criar novos postos de trabalho e ter todas as nossas operações reunidas em um mesmo espaço. Apostamos no Brasil e apostamos em Itajaí, não queremos ir embora da cidade, afirmou o presidente do grupo Calvo, José Luis Calvo Pumpido.

