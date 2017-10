Loetz: Governo vai criar tarifa pré-paga de energia

Livre Mercado 24/10/2017 | 15h05 Atualizada em

Harry Schmelzer Neto, gerente de vendas do departamento de energia solar e Smart Grid da Weg, falou sobre o futuro da energia, em evento na Acij.

Contou que em 2018, com a resolução 482, vai ser criada a tarifa branca, com sistema de compensação e sistema pré-pago de energia, entre outras inovações. Nesse novo modelo, o sistema de energia solar e de baterias são fundamentais.

Explicou, ainda, que as baterias tendem a ganhar espaço para armazenamento de energia nos horários de maior oferta (quando o custo da energia fica mais barata), para ser usada nos horários de pico (momento em que fica mais cara.

Schmelzer Neto acredita que haverá cada vez mais interesse de investidores estrangeiros pelo potencial de negócios no Brasil.

Destaca: - muitos fundos internacionais, principalmente da Europa, começam a perceber que o retorno de investimentos ficará na casa de dois dígitos, para investimentos em energias alternativas no Brasil.

Diante de horizonte promissor, a WEG pretende “cobrir” 1,2 milhões de telhados até 2024. A lógica, diz ele, é a energia tradicional baixar de preço no Brasil por causa da competição com as novas energias.