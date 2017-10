Loetz: Governo de SC procura interessados em cooperação com  Alemanha

Livre Mercado 17/10/2017 | 16h13 Atualizada em

O governo do Estado de Santa Catarina faz chamada conjunta com o Estado de Berlim (Alemanha), que disponibilizará recursos para projetos de cooperação entre empresas catarinenses e alemãs na área de fotônica. Até o dia 30 de novembro serão aceitas propostas envolvendo tecnologias ópticas avançadas, fotossensores, fibras ópticas, emissores de luz, além de seus processos de análise e fabricação. O edital faz parte do acordo de cooperação em pesquisa, desenvolvimento e inovação, firmado entre a Fapesc e o Departamento de Economia, Tecnologia e Pesquisa do Senado do Estado de Berlim.

