Loetz: definida data de audiência do Porto Brasil Sul  

Livre Mercado 27/10/2017 | 11h28 Atualizada em

A Fundação do Meio Ambiente (Fatma) e a WorldPort Desenvolvimento Portuário realizam dia 13 de novembro, às 19 horas, a audiência pública para apresentação do projeto do Porto Brasil Sul, novo empreendimento portuário previsto para ser instalado em São Francisco do Sul.

Audiência pública do novo porto de São Francisco do Sul é suspensa após tumulto do lado de fora do prédio

A audiência pública será realizada na Casa de Festas e Eventos - Clube Querência, na rodovia Duque de Caixas, quilômetro 6,2, bairro Reta - São Francisco do Sul. No local será montada uma estrutura para pelo menos 2 mil pessoas.

Na reunião, serão apresentados os resultados dos estudos ambientais que constam no relatório de impacto de meio ambiente (RIMA).

A audiência pública faz parte do processo de licenciamento ambiental.

Leia mais colunas de Claudio Loetz