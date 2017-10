Loetz: Credores da Ambalit vão receber créditos em Joinville /

Livre Mercado 25/10/2017 | 10h32 Atualizada em

O juiz da 7ª Vara Cível da comarca de Joinville, Leandro K. Aguiar, liberou a última parcela – no valor de R$ 275.268,95 – dos créditos aos ex-funcionários da Indústria de Plásticos Ambalit S.A. Os autos do processo de falência da companhia têm o número 0008228-46.1996.7.24.0038), tramitam desde 24 de maio de 1996, e têm 6.305 páginas. O dinheiro será rateado proporcionalmente entre os mais de 300 credores trabalhistas. Ao longo de 21 anos, já foram liberados R$ 6,5 milhões. Os valores arrecadados não são suficientes para pagamento de todas as dívidas deixadas pela empresa, somente parte das verbas trabalhistas.

A lista completa dos credores beneficiados encontra-se nas páginas 6.299-6.305 dos autos.

Leia mais notícias do colunista Claudio Loetz