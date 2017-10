Loetz: Brasileiros já pagaram R$ 1,7 trilhão em impostos neste ano

Livre Mercado 19/10/2017 | 06h00 Atualizada em





Os brasileiros já pagaram R$ 1,7 trilhão em tributos neste ano, mostra o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Até o final do ano, a expectativa é de que o volume chegue a R$ 2,17 trilhões pagos pela sociedade a municípios, Estados e União. O painel eletrônico que calcula a arrecadação em tempo real está instalado na sede da associação, na Rua Boa Vista, região central da capital paulista.



O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet, na página do Impostômetro (www.impostometro.com.br). Na ferramenta, criada em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), é possível acompanhar quanto o país, os estados e os municípios estão arrecadando em impostos e também saber o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado.



Saúde

A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul fechou parceria com a Clinipam. A operadora de planos de saúde passa a atender a empresas associadas à Acijs e funcionários das empresas.



Crédito e microempresas

O Sebrae Norte, liderado por Jaime Dias Junior, constituiu a Sociedade Garantidora de Crédito (SGC). O lançamento oficial será feito no dia 31.