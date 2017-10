Loetz: Acij recomenda vigilância aos atos dos bombeiros militares  /

Livre Mercado 19/10/2017 | 14h29 Atualizada em

Diante da iminência do Corpo de Bombeiros Militares vir a fiscalizar empreendimentos e obras em Joinville, a Acij protagoniza novo capítulo da batalha entre os empresários joinvilenses e a instituição militar do Estado de Santa Catarina.

Em documento enviado aos associados, a entidade recomenda "vigilância nos procedimentos que eventualmente possam vir a ser efetuados por qualquer outra instituição, à exceção dos bombeiros voluntários de Joinville, em sua empresa. Caso ocorram, comuniquem imediatamente com nossa assessoria jurídica, juridico@acij.com.br".

No texto, a Acij afirma que a ação dos bombeiros voluntários está amparada legalmente, pela Constituição federal e pela Constituição estadual para fazer as vistorias. Diz, ainda, que convênio feito com a Prefeitura é válido e está em vigência.

Argumenta mais a favor dos voluntários: a reconhecida qualidade dos serviços prestados e a ausência de custos no ato da fiscalização.





