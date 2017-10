Contorno de Garuva tem 98% das obras concluídas e já é utilizado por motoristas da região

Infraestrutura 27/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Os motoristas que trafegam em direção às praias de Itapoá e de Guaratuba (PR) pela SC-417 terão uma solução para as constantes filas da temporada de verão. É que, depois de quatro anos em obras, o contorno viário de Garuva finalmente poderá ser usado por carros e caminhões, servindo de atalho para quem parte de Joinville e não quer passar pela área urbana de Garuva. Os veículos que vêm do Paraná continuam tendo como primeira opção o acesso principal de Garuva, onde por cerca de três quilômetros a velocidade é limitada a 40 km/h e a 60 km/h, conta com sinaleiro e lombada eletrônica.



A entrega oficial da obra ainda não está definida por causa do impasse em uma das pontas do contorno. No acesso à BR-101, no sentido a Joinville, a passagem continuará bloqueada enquanto o Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) não resolver quem irá colocar os 24 postes de iluminação previstos para o viaduto. Na interseção com a SC-417, há cones de sinalização que também bloqueiam a passagem, mas muitos motoristas, de carros e caminhões, já dão um jeitinho para acessar a rodovia e seguir em direção às praias.



O contorno de Garuva tem nove quilômetros de extensão e está com 98% dos trabalhos concluídos, diz o Deinfra. A parte de pavimentação e sinalização já está concluída. O que falta fazer é a drenagem superficial da pista, com a instalação de sarjetas na intersecção com a SC-417.



Nas proximidades da BR-101, apenas o viaduto está com o trânsito bloqueado Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Conforme o superintendente regional do Deinfra, Ademir Machado, tratativas estão em andamento para que a Autopista Litoral Sul, concessionária da BR-101, assuma a conclusão da obra, instalando a parte da iluminação. Esse acordo, diz Machado, está respaldado pela lei e evitaria a abertura de nova licitação, o que atrasaria ainda mais a conclusão da obra. Até o momento, o Estado investiu R$ 31,7 milhões no contorno.



– Queremos abreviar o tempo e entregar o contorno logo para que ele possa ser utilizado em sua totalidade e sem problemas, antes da temporada de verão – diz Machado.



Com a inauguração do contorno, o trânsito de caminhões na SC-417 deve diminuir bastante. Muitos deles usam a rodovia para acessar a SC-416, que leva os motoristas ao Porto Itapoá.



– O contorno está preparado para receber até cinco mil veículos por dia, leves e pesados. É uma obra importante e seguramente vai melhorar bastante o tráfego na região – afirma o fiscal de obra do Deinfra, engenheiro Rodney Heyse.





De acordo com Heyse, os motoristas só terão de tomar cuidado na interseção do contorno com a SC-417, na localidade de Palmital. Ali, os motoristas que trafegam pelo contorno terão preferência, enquanto que os que vêm de Garuva precisarão parar e esperar a vez antes de seguir viagem. A sinalização no local para orientar os usuários está na fase final.



Más condições da SC-417, entre Garuva e Itapoá chamam a atenção de motoristas

Governo estadual estuda concessionar estrada entre Itapoá e Garuva, Rodovia do Arroz e Estrada Dona Francisca na região de Joinville



Silêncio deu lugar ao barulho de carros e caminhões



Lauro mora às margens da estrada Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Embora ainda não esteja em plena operação, o trânsito no contorno já provoca mudanças para os moradores. Na localidade de Palmital, onde o silêncio predominava, agora ele é substituído pelo barulho de carros e caminhões. É o que constata o aposentado Lauro Fischer, de 64 anos, que mora perto da ponte sobre o rio da Onça, no km 5 do contorno. Segundo ele, quando comprou a propriedade há 15 anos, havia apenas uma estrada de chão, cheia de buracos.



– Isso aqui mudou muito. Temos menos sossego, é verdade, mas o deslocamento até a BR-101 e Garuva melhorou bastante. Antes, a gente levava entre 15 e 20 minutos de carro para atravessar cinco quilômetros. Agora, com o asfalto, fazemos em menos de cinco minutos – diz o aposentado.



Segundo ele, o movimento na estrada já é grande, principalmente nos finais de semana e feriados.



Obra teve muitas idas e vindas

Tráfego já já feito por caminhões Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

A ordem de serviço para a construção do contorno de Garuva foi assinada em janeiro de 2013 pelo governador Raimundo Colombo. Desde então, o obra teve pelo menos quatro atrasos devido à desapropriação de áreas particulares, construção de pontes e travessia sobre o oleoduto da Transpetro. Confira a linha do tempo:



2011

O Deinfra já trabalhava no desenvolvimento do projeto do contorno de Garuva e fazia levantamento das desapropriações necessárias.

O traçado previsto era de 18 km de extensão, com investimento de R$ 35 milhões.



No mês de junho, é assinado o edital de licitação para a contratação de responsável pela obra. O investimento previsto é de R$ 30,8 milhões para trecho que liga a BR-101, na altura do km 10, à entrada do rio Palmital.

Em novembro, o consórcio Empo/Fortunato é definido como responsável pela obra. A proposta vencedora foi de R$ 27,1 milhões.



No mês de janeiro, o governador Raimundo Colombo entrega a ordem de serviço das obras do contorno. Onze meses depois, as obras ainda estavam em estágio inicial.



Em agosto, os trabalhos continuam em ritmo devagar, principalmente por causa das desapropriações.



Em janeiro, as obras são paralisadas pelo governo do Estado por falta de acordo para desapropriação de área próxima à BR-101. Naquele momento, quase 60% estavam concluídos.

No mês de maio, o prazo para a conclusão do contorno é adiado de outubro de 2015 para março de 2016.

Em agosto, cinco dos nove quilômetros estavam asfaltados. Também estavam em andamento as obras do viaduto, com previsão de entrega para abril de 2016.



Em fevereiro, as obras corriam risco de parar por causa das desapropriações. Pelo menos 77% dos trabalhos estão executados.

Em agosto, o governador Colombo reitera a necessidade de se resolver as questões com desapropriações para finalizar a obra até outubro.

Em novembro, o Deinfra consegue tomar posse de dois imóveis desapropriados que impediam a continuam da obra.



Em fevereiro, obras estão na parte final, na localidade do Palmital, onde o contorno fará interseção com a SC-417.

No mês de outubro, 98% dos trabalhos estão concluídos. Falta apenas a instalação de postes de iluminação sobre o viaduto que passa sobre a BR-101. O impasse impede a inauguração do contorno, e o Deinfra busca uma solução com a Autopista Litoral Sul para terminar a obra e liberar o tráfego.