Loetz: UFSC transfere seus cursos em Joinville para o Perini Business Park a partir do ano que vem 

Livre Mercado 15/08/2017 | 06h30 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) vai transferir, em fevereiro-março de 2018, todos os seus cursos em Joinville para o Perini Business Park, na Zona Industrial do município. Lá, vai ocupar 13,5 mil metros quadrados de área. Hoje, a universidade conta com 10 mil metros quadrados em cinco endereços dispersos no bairro América.



A UFSC obteve a autorização do Ministério da Educação (MEC) para a transferência, e a assinatura do contrato de aluguel, de cinco anos, com o Perini depende apenas de últimos detalhes burocráticos.



– Devemos assinar no dia 31 de agosto ou em 1º de setembro – afirma a diretora do campus Joinville, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto.



A professora explica as razões da mudança. Destaca as vantagens: vigilância interna do próprio condomínio; a unificação de local dos cursos dá economicidade, além de permitir a sensação de efetivo campus, com alunos mais próximos. Outro fator levado em conta é que a UFSC tem cinco contratos de locação, e, atualmente, os alunos transitam por espaços variados.



O que também pesou na decisão de optar pela transferência são os furtos, e até mesmo o assédio às alunas, no turno da noite. Mais: os equipamentos dos laboratórios utilizados nas aulas fazem muito barulho e atrapalham os moradores porque a UFSC está situada em região residencial.



A diretora do campus reconhece uma dificuldade aos alunos e funcionários no futuro endereço: a distância, já que a região do Perini está em ambiente industrial e não há moradias por perto. A UFSC tem 1.760 alunos de graduação, 120 na pós, 140 professores e 45 funcionários administrativos em Joinville.



Os cursos oferecidos são bacharelado em mobilidade e diversas engenharias, nas áreas aeroespacial, automotiva, ferroviária e metroviária, mecatrônica, naval, infraestrutura e de transportes e logística.Não serão criados novos cursos neste momento. Cátia Regina complementa:



– Não desistimos do campus na região Sul de Joinville. Mas está muito difícil com a crise.



Consórcio

A Ademilar, do ramo de consórcios, e que tem negócios também em Joinville, aumentou em 31,4% o crédito comercializado no período de janeiro a julho deste ano na comparação com igual período do ano passado, o que mostra uma mudança no comporta-mento do consumidor.



Saúde

Os clientes da Clinipam já podem se preparar para serem atendidos pelo Hospital e Maternidade Jaraguá, em Jaraguá do Sul. A entidade firmou contrato com o plano de saúde, nesta semana, e a parceria vale a partir do dia 1º de setembro. A Clinipam é responsável pela cobertura dos funcionários da WEG.



Inaugurado

Centro automotivo de Joinville foi revitalizado Foto: André Kopsch / Divulgação

Em parceria com a Volkswagen, o Senai Joinville revitalizou o seu centro automotivo, localizado na unidade Sul. A inauguração foi nesta segunda-feira.



ISS de 2%

Enfim, um acordo: a Prefeitura de Joinville vai reduzir a alíquota de ISS cobrada dos organizadores de eventos dos atuais 5% para 2%. O acerto ocorreu em reunião na Câmara de Vereadores, com a presença dos principais órgãos e entidades que se interessam pelos negócios do ramo e a Secretaria da Fazenda.



– Joinville vai se igualar a outros municípios na captação de eventos e passará a ser competitiva – diz Rose Dedekind, do Convention Bureau.



Fast food

A rede de fast food Burger King vai abrir mais uma unidade em Joinville. Em parceria com a Hacasa, a nova unidade será erguida na avenida Beira-rio, nas proximidades do Centreventos Cau Hansen. A atividade se direcionará predominantemente para serviço drive thru. A Hacasa já tem parceria com dois outros concorrentes gastronômicos , ambos também localizados ao redor do complexo de eventos.



Credores

A operadora de telefonia Oi, empresa em recuperação judicial, com 55 mil credores, abriu um centro de atendimento para cadastramento de credores que vai funcionar na avenida Madre Benvenuta, 2.080, em Florianópolis. Deste total, a maioria é constituída de pessoas (principalmente pequenos e microempresários) que têm a receber da companhia valores de até R$ 50 mil. O caso deles será o primeiro a ser tratado.



Investimento

A Livrarias Curitiba vai investir R$ 34 milhões neste segundo semestre. A empresa obteve financiamento junto ao BRDE – de onde vem parcela do dinheiro – a outra fatia é de recursos próprios. O grupo livreiro também vai construir moderno centro de distribuição. Em Santa Catarina, a Livrarias Curitiba tem dez lojas em sete cidades.