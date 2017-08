Loetz: Rede de calçados do Oeste quer se instalar em Joinville, mas esbarra na condição do imóvel 

Livre Mercado 10/08/2017 | 06h30 Atualizada em

A rede de calçados Pittol, de Concórdia, quer chegar a Joinville, mas não consegue viabilizar sua loja no prédio que era ocupado pela Celesc, na rua 15 de Novembro, no Centro da cidade. O projeto é de dezembro de 2013, representa investimento superior a R$ 12 milhões e a possibilidade de criação de cem empregos, num empreendimento com área próxima a 3 mil metros quadrados, com pisos para estacionamento.



A unidade pretendida neste endereço poderá ter o tamanho das lojas de Chapecó, Erechim (RS) e Passo Fundo (RS). Então, qual é o problema? O problema é que a Prefeitura tornou o imóvel como de interesse para tombamento e esta situação impede seu aproveitamento, de acordo como está desenhado o projeto.



Enquanto isso, o presidente Marco Pittol analisa outras áreas nos bairros Floresta e Atiradores. Essa procura por diferentes espaços dá bem a ideia de como Joinville é relevante para a expansão dos negócios da companhia do Oeste catarinense. A Pittol tem unidades em várias cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.



Leia mais notícias do colunista Claudio Loetz



Efeito pequeno

Levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina feito junto a 400 empresas de varejo das 20 cidades catarinenses de maior potencial de consumo mostra que a liberação do saque do FGTS de contas inativas teve efeito pequeno nas vendas do varejo. As contas apontam que houve retração de 3,3% nas vendas a prazo, na comparação com os resultados do mesmo mês do ano passado.



– Apesar de ter sido tímido o reflexo, é provável que a situação fosse pior caso este recurso não tivesse sido liberado – aponta Ivan Tauffer, presidente da entidade.



A análise ainda considera que o dinheiro foi utilizado para compras à vista ou pagamento e renegociação de débitos. Esse comportamento permite a retomada do poder de compra do consumidor.



Indicação geográfica

Autoridades de vários países discutem o tema em Joinville Foto: Adriana Zoch / Divulgação

O reconhecimento de um produto ou serviço com características únicas de uma região, conhecido no Brasil como indicação geográfica (IG), é tema de debate, na Univille. O sexto workshop catarinense de indicação geográfica reúne autoridades no assunto de vários países. Entre eles, José Graça Aranha, diretor regional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi) no Brasil; Gilles Flutet, chefe do serviço de delimitação e proteção dos terroirs do Institut National de L¿Origine et de la Qualité (Inao), da França; e David Lehrer, diretor do The Arava Institute for Environmental Studies, de Israel.



Santa Catarina possui uma IG, do vale da uva-goethe, de Urussanga, conquistada em 2012. Do ano passado para cá, foram enviados ao Instituo Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) pedidos de obtenção do registro para a banana de Corupá e o queijo artesanal serrano. A Epagri faz estudos para entrar com pedido da certificação também para a erva-mate do Planalto Norte.



Aplicativo para supermercados

A Totvs estruturou uma nova diretoria dedicada ao setor supermercadista, com a missão de atender às necessidades específicas de transformação deste segmento. Em três anos, serão investidos até R$ 8 milhões em inovações para os supermercadistas. Até o início de 2018, já estão previstas outras iniciativas como aplicativos para o consumidor, a exemplo do click and collect, e aplicações com inteligência artificial, entre elas, precificação dinâmica e personalização de ofertas para os clientes fidelizados.



Centro automotivo

Em parceria com a Volkswagen, o Senai de Joinville revitalizou o seu centro automotivo, localizado na unidade Sul. A Volkswagen investiu R$ 2,5 milhões, com a transferência, em regime de comodato, de equipamentos e veículos. O espaço será utilizado por 60 profissionais da rede de concessionárias e 180 estudantes. O ambiente será entregue na segunda-feira, dia 14.



Inovação

O empresário Josep Piqué, ex-ministro da Indústria do governo da Espanha, de 2007 a 2013, e ex-CEO da OHL, estará em Jaraguá do Sul amanhã. Visita o centro de inovação em fase de implantação no município e faz palestra às 19 horas no Cejas, onde falará como a inovação potencializa o crescimento de economias.