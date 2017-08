Loetz: Projeto de contorno ferroviário para Araquari será apresentado ainda em agosto

Livre Mercado 11/08/2017 | 06h40 Atualizada em



O projeto de contorno ferroviário para a região de Araquari será apresentado no dia 23 de agosto durante o 28º Café com Autoridades promovido pela Associação Empresarial de Araquari.

A apresentação será feita pela empresa contratada pelo DNIT, a Prosul – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda., que desenvolve a revisão do projeto executivo de engenharia do contorno ferroviário de Joinville. Representando o DNIT no evento estará o engenheiro Marco Aurélio Fonteles Cabral, analista em infraestrutura de transportes.



Na mesma ocasião, o executivo do Porto Brasil Sul, Marcus Barbosa, apresentará o projeto do empreendimento.





Foco no programa de competitividade

Participaram do jantar nesta semana, Josep Piqué, Udo Döhler, Danilo Conti, Sandra Furlan e equipe do Inovaparq Foto: Divulgação / Divulgação

Jantar realizado no Hotel Bourbon, na terça-feira à noite, reuniu o presidente da Associação Internacional de Parques Científicos e Área de Inovação (IASP), da Espanha, Josep Piqué; o prefeito Udo Döhler; o secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, Danilo Conti; a reitora da Univille, Sandra Furlan; e equipe do Inovaparq.

O especialista europeu ouviu sobre o programa de competitividade que o município está elaborando.



— Daremos foco e prioridade ao assunto a partir de setembro — afirma Conti, satisfeito com os comentários elogiosos do especialista.O município planeja ações na direção de torná-la cidade humana e inteligente.

No contexto do programa, o mais importante, depois de traçadas todas as diretrizes macro, é estimular o processo de inovação com maratonas de negócios de impacto. Com isso, a etapa Join.Valle.Money, do Programa Join.Valle, passa a ser estratégico para se chegar a um modelo de captação de recursos (founding).Piqué também visitou o Inovaparq e a empresa chilena Sonda IT.

Com foco na promoção da economia e da sociedade baseada no conhecimento, é um dos mais respeitados articuladores de organizações híbridas no modelo de parceria universidade-indústria e administração pública.



Negócios de impacto

Vai até o dia 30 o período de inscrições para a Maratona de Negócios de Impacto, um concurso de três dias para apoiar pessoas e organizações que queiram fazer decolar ideias que possam resolver problemas da cidade de Joinville.

A maratona foi concebida dentro do Programa Join.Valle e será promovida de 1º a 3 de setembro. As inscrições devem ser feitas online, no endereço http://sebrae.sc/maratonajoinville. O evento ocorrerá dentro da Feira do Empreendedor, no Expocentro Edmundo Doubrawa, na mesma data. Serão selecionadas 20 iniciativas.



Energia

A Engie Brasil Energia está em negociação avançada para a compra da totalidade do capital social das empresas que compõem o complexo eólico de Umburana, com capacidade instalada de 605 MW.



Prospecção

Concorrente da Faber Castell, fabricante de canetas, lápis e itens escolares, prospecta instalar-se em Joinville.



US$ 50 milhões

A Prefeitura de Jaraguá do Sul busca financiamento de 50 milhões de dólares com o CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina – para obras de infraestrutura urbana e revitalização da área central da cidade.



— É a solução para que o município tenha oportunidade de fazer investimentos — avalia o prefeito em exercício, Udo Wagner. Ele diz que a situação financeira estará equilibrada ao final deste ano, mas as receitas cobrem apenas a folha salarial e o dia a dia operacional.



Lados opostos

A medida provisória dos distratos de negócios imobiliários coloca associações de mutuários e entidades da indústria da construção civil em lados opostos. Os primeiros criticam as regras; os outros aplaudem o texto.

Atualmente, os mutuários têm de pagar multa de 10% a 15% do valor já pago quando desistem dos imóveis. A MP – falta sanção presidencial – aumenta este percentual para 50% do que já foi pago. Pela regra nova, dá para imaginar como vai ficar a situação de quem perdeu o emprego. Simplesmente não terá como pagar.



R$ 1,9 bilhão

Este é o valor dos investimentos feitos ou em projeto, no Estado de Santa Catarina, desde 2014. A conta é da agência de atração de investimentos Investe SC. São considerados, no cálculo, sete empreendimentos já em funcionamento e outros 13 em implantação.



Parceria

Há conversas que podem resultar em parceria entre a Câmara Brasil-Alemanha com a Associação Empresarial de Joinville.