Comércio de Joinville dá sinais de recuperação após dois anos de fechamento de postos de trabalho

Economia 09/08/2017 | 07h01 Atualizada em

Em uma década, o comércio de Joinville abriu 222.633 vagas de empregos formais e fechou outras 209.983, o que resulta em um saldo positivo de 12.650 vagas. Apesar do desempenho satisfatório no período, há dois anos o setor registra mais demissões do que contratações.



Se, em 2007, o número de contratações (16.541) superou o de desligamentos (14.691), com estoque de 1.850 vagas, em 2016, o saldo ficou negativo, com 19.383 demissões e 18.824 contratações – saldo negativo de 559 vagas.



Neste ano, a expectativa é de que Joinville volte a ter um aumento de postos de trabalho. A tendência está refletida nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que, no primeiro semestre, apurou o fechamento de 9.126 vagas formais e a criação de 9.097 – saldo negativo de 29 postos de trabalho.



A baixa registrada no mesmo período do ano passado foi maior, com o fechamento de 538 vagas – 10.414 desligamentos e 9.876 contratações. A sequência negativa teve início em 2015, no auge da crise econômica do País, quando mais de 1,1 mil postos de trabalho foram fechados no setor. Naquele ano, houve 23.116 demissões e 21.963 contratações.



Para efeito de comparação, há três anos, o resultado indicava um saldo positivo de 1.168 empregos.Segundo especialistas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) de Santa Catarina e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville, a instabilidade econômica do País tem relação direta com a série negativa.



Passados dois anos e com o saldo de empregos ainda no vermelho, o primeiro semestre deste ano traz indícios de recuperação ao reequilibrar o número de admissões e de desligamentos, embora ainda não tenha ocorrido a retomada.



Instabilidade trouxe prejuízos

De acordo com o economista Luciano Córdova, da Fecomércio, este resultado é representativo, pois, em 2017, o comércio foi o único dos grandes setores da economia que não começou a gerar vagas no município – a indústria teve saldo positivo de 1.553 vagas; a construção civil, de 278; o setor de serviços, de 1.520; e a agropecuária, de quatro vagas.



– Isso se deve, principalmente, à cautela por parte das famílias em consumir em razão do cenário de instabilidade na economia. Somam-se a isso a renda estagnada das famílias e a elevação da informalidade no emprego. O comércio é um dos mais afetados por causa do alto custo de contração em um cenário de retração da lucratividade – explica.



Mesmo mantendo o índice negativo, o setor demonstra uma tendência de reação no número de empregos gerados em Joinville neste ano. É o que afirma o presidente da CDL de Joinville, Frederico Cardoso dos Santos. Para ele, a possibilidade de retirada do FGTS, a proximidade de datas festivas e o otimismo provocado por uma pequena melhora nas vendas devem ajudar a reativar o consumo e a aumentar o número de empregos.



– Mesmo diante de uma das piores crises econômicas já registradas no Brasil, hoje as expectativas do comércio estão mais otimistas do que nos últimos meses. Não há outra saída. Temos de acreditar que a realidade econômica vai melhorar e trabalhar para isso. Estamos, na realidade, saindo do fundo do poço e pior não poderia ficar – destaca o presidente da CDL.



Conforme Frederico, para o Dia dos Pais, uma pesquisa nacional mostra que 57% dos brasileiros têm intenção de comprar presentes. Em outubro, tem o Dia das Crianças, e, em seguida, o Natal. Nesse sentido, ele acredita que o movimento nas lojas vai aumentar e mais empregos surgirão.



Dificuldade para se recolocar keli

Keli (E) recebe um grande número de currículos diariamente. Cristina (D) é uma das candidatas Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

A possibilidade de conseguir um emprego, mesmo que temporário, levou Cristina Braga, de 40 anos, a distribuir currículos pelo comércio de Joinville há três meses. Desempregada desde maio deste ano devido aos cortes de vagas decorrentes da crise financeira, a vendedora busca uma recolocação no mercado. Segundo ela, o patrão não tinha mais condições de pagar o seu salário em uma loja de confecções e decidiu trabalhar sozinho. Desde então, ela ficou desempregada e tem encontrado dificuldade para achar outra vaga no setor.



– Deixo o currículo e dizem que não tem vaga, que o quadro de funcionários está completo ou que vão chamar para uma entrevista, mas ninguém chama. Pelo que estou vendo, está muito difícil de acreditar que vai melhorar – desabafa Cristina.



A percepção dela é a mesma de Keli Cristina Costa, gerente de uma loja de roupas há sete anos. O estabelecimento localizado na rua do Príncipe, no Centro de Joinville, chega a receber 20 currículos de pessoas por dia. Em vez de contratar mais funcionários, nos últimos dois anos houve redução no quadro e não há perspectiva de contratações. De dez vendedores, a loja manteve apenas seis.



– As vagas que são fechadas não são repostas e o comércio não reage. Está todo mundo desanimado e alguns querendo vender as lojas nas redondezas. O ruim é que, se quebrarem, vai ter cada vez mais desemprego. Essa crise é a pior que já passamos na loja e se estendeu ao limite – comenta Keli.



Para Emilene Heidn, gerente de uma loja de calçados na mesma rua, a situação é diferente. As vendas caíram nos últimos dois meses, mas o estabelecimento está conseguindo se manter e com perspectivas de fazer contratações temporárias para o fim do ano.



– Nós temos seis vendedoras e esse número se mantém desde que a loja foi criada, há dois anos. Vamos acompanhar como as vendas se comportam daqui para frente e, se houver demanda, devemos chamar, no máximo, quatro trabalhadores temporários ainda neste ano – afirma.



De acordo com os dados do Caged, a cidade mais populosa de SC emprega atualmente cerca de 35 mil pessoas com carteira assinada no comércio.

Evolução/Vaga de Empregos formais em Joinville (2007/2016)

No Estado, ritmo de recuperação é mais lento

Em Joinville, os resultados negativos no saldo de vagas de emprego nos últimos dez anos no setor acompanham o que acontece no restante do Estado, que se recupera em ritmo mais lento. Com saldo positivo de 21,4 mil vagas em 2007, o comércio catarinense registrou o fechamento de 1,6 mil postos de trabalho no ano passado – no período, ocorreram 214.144 contratações e 215.766 desligamentos.



Neste ano, o balanço negativo permanece, mas também em menor grau quando comparado aos seis primeiros meses do ano anterior. Enquanto o acumulado de 2017 contabiliza 6.440 desligamentos a mais do que o número de contratações, em 2016, o corte de vagas foi de 10.518 postos.



Mesmo com a série negativa, o acumulado do ano mostra uma tendência de reação no número de empregos no comércio catarinense. É o que avalia o presidente da Fecomércio, Bruno Breithaupt. Ele afirma que a economia do Estado já começou a dar sinais de melhora, provocando desaceleração do desemprego.



– O crédito voltou a crescer acima da inflação (1,3%, segundo o Banco Central) depois de um longo período de queda. As vendas do comércio aos poucos estão retomando e Santa Catarina é um dos únicos Estados do País no qual as vendas já voltaram a apresentar resultado positivo (+4% no acumulado de 12 meses, segundo o IBGE) – destaca.



Na avaliação de Breithaupt, a partir de novembro, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, que dará maiores condições de empregabilidade ao empresário, o cenário para o emprego formal no comércio será mais favorável.