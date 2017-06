Loetz: CDL quer 10 mil câmeras de segurança em Joinville

Livre Mercado 07/06/2017 | 06h01 Atualizada em

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Joinville (CDL) lidera projeto para a instalação de 10 mil câmeras de segurança em ambientes pagos pelos interessados. Há negociações em andamento para, em pouco tempo, optar por um fornecedor de software que atenda às necessidades.



Houve reunião com a Intelbrás nesta terça-feira. Outra empresa a ser contatada é a Camerite e pelo menos mais uma concorrente será consultada. Em estimativa preliminar, a locação de câmeras, por parte das pessoas e empresas que aderirem, custaria ao redor de R$ 25 a R$ 60 por mês, dependendo do modelo e quantidade a serem negociados. A instalação da central de monitoramento ficaria por conta dos empresários.



Uma das possibilidades é a Prefeitura se aliar à iniciativa, com o emprego de servidores públicos – possivelmente da Guarda Municipal – no trabalho de fiscalização e acompanhamento de ocorrências. Agenda com a Prefeitura poderá ser acertada ainda neste mês para analisar o tema. Antes disso, será necessário detalhar o aspecto técnico do software e formatar a modelagem econômico-financeira.



Se a ideia conquistar os apoios necessários e indispensáveis, vai, com sua implementação, garantir maior eficácia da polícia no trabalho de investigação de crimes. Não é um modelo de prevenção à criminalidade. É um trabalho reativo para facilitar a identificação de criminosos.