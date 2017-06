Loetz: 16 empresas catarinenses entram com pedido de recuperação judicial 

Economia 06/06/2017 | 09h44 Atualizada em

A crise econômica grave mostra seus efeitos em diferentes regiões do Estado e atingiu variados tipos e tamanhos de companhias. Assim, levantamento realizado pela Corporate Consulting, em parceria com a Serasa Experian, revela que 16 empresas catarinenses entraram com pedido de recuperação judicial (e tiveram estes pedidos aceitos pela Justiça) apenas no primeiro trimestre deste ano. Ao longo de todo o ano de 2015, foram só seis; em 2016, foram 20. Estes números, por si só, explicam o cenário adverso e indica que o agravamento da situação econômica vem de bastante tempo.

O presidente da Corporate, Luis Alberto de Paiva, avalia:

– Isto é reflexo das condições macroeconômicas da crise brasileira, somadas ao fato de que muitas empresas tardam a procurar ajuda externa para resolver seus problemas de caixa.

A consultoria é especializada em reestruturação de empresas e já atuou em aproximadamente 400 projetos de recuperação de companhias de diferentes segmentos e portes.



E queda no Brasil



Se no Estado a realidade não é animadora, o quadro se inverte no contexto nacional. O número de pedidos de recuperação judicial feitos no Brasil, nos cinco primeiros meses de 2017, apresenta queda de 24% em relação ao mesmo período de 2016. Em 2017, foram 574 solicitações, contra 755 feitas no mesmo período do ano passado. Os dados são do Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações.



As micro e pequenas empresas lideraram o ranking, com 347 solicitações; as médias empresas foram responsáveis por 148 requisições; e as grandes empresas, por outras 79.







Nova linha



A Ciser, maior fabricante latino-americana de elementos de fixação (porcas e parafusos), está lançando uma nova linha de abraçadeiras, resultado de uma parceria com a empresa Metal Matrix.



Negociações fechadas



Foram rápidas as negociações salariais das principais categorias de trabalhadores de Joinville neste ano. Os mecânicos fecharam acordo com reajuste de 5%; os plásticos ganharam a reposição da inflação do período de 12 meses terminados em 31 de março, de 4,57%, com piso subindo 6%.



Aprovados



Técnicos da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento de Joinville aprovaram, desde o começo do ano, os estudos de impacto de vizinhança (EIV) de 19 empreendimentos. Os mais relevantes são os do conjunto residencial Vice-presidente José Alencar; da ampliação do Senac; e do projeto do Colégio Marista, por exemplo.



Do Brás



A Ajorpeme entrega documento ao prefeito Udo Döhler, à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, ao Corpo de Bombeiros Voluntários e ao Procon pedindo para haver maior rigor do poder público e de órgãos fiscalizadores sobre a realização das chamadas ¿feiras do Brás¿. Aproximadamente 70% das empresas associadas à entidade são comércios e prestadores de serviços.



Pronto



A Perville Engenharia entregou o novo complexo esportivo da Escola Internacional de Joinville, uma obra de 2.630 m², composta por quadra esportiva coberta com arquibancada pré-fabricada, piscina semiolímpica aquecida, com aproximadamente 500 m³ e construída com as dimensões e padrões exigidos para competições nacionais e internacionais de natação.



Hoje



O Banco Central divulga, nesta terça-feira, a ata da última reunião do Copom. E a Anfavea informa a produção e a venda de veículos referentes ao mês de maio.



Mais um ano



O empresário Moacir Thomazi foi reeleito presidente da Associação Empresarial de Joinville. Ficará no cargo por mais um ano. A posse da nova diretoria será no dia 26 de junho, em jantar na Sociedade Harmonia-Lyra. Já em São Bento do Sul, o empresário Jonathan Roger Linzmeyer tomou posse, ontem, como presidente da Associação Empresarial (Acisbs) para o mandato 2017-2018.