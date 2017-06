BMW dará férias coletivas para mais de 800 funcionários da fábrica de Araquari, no Norte de SC  

Economia 07/06/2017 | 17h49 Atualizada em

A BMW vai dar férias coletivas de dez dias a mais 800 funcionários da fábrica de Araquari, no Norte de Santa Catarina, entre os dias 17 e 26 de julho. O número de empregados que não vão trabalhar neste período representa em torno de 90% do total da unidade.



O BMW Group, no Brasil, emprega 1.200 pessoas. Isso inclui os empregados da fábrica de Manaus e de Araquari, mas não considera os 180 colaboradores contratados unicamente para projeto específico de exportação que atuam no município do norte catarinense.



O Sindicato dos Mecânicos de Araquari ainda não recebeu o comunicado oficial da empresa. Mas apurou junto a uma fonte interna da companhia, que o motivo da concessão das férias seria a falta de peças: o estoque atual vai acabar antes de novos lotes chegarem ao porto.



A unidade de Araquari foi inaugurada em outubro de 2014 e, desde então, nunca suspendeu as operações. Em abril do ano passado, o atual vice-presidente da BMW em Araquari, Carsten Stöcker, falou sobre a expectativa de crescimento nas vendas no prazo de até três anos.