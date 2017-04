Obras do contorno de Garuva, no Norte de SC, estão com 88% dos trabalhos concluídos

Infraestrutura 03/04/2017 | 07h00 Atualizada em

Uma obra que pode amenizar o trânsito da SC-417 e desviar o tráfego de caminhões, rodovia que faz parte de pacote que pode ser privatizado pelo governo do Estado, é a do contorno viário de Garuva. O contorno inicia na altura do km 10 da BR-101 e já está com 88% dos trabalhos concluídos.

O investimento total do Estado é de R$ 40,3 milhões. A pavimentação do contorno foi retomada em dezembro de 2016 depois de o Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) conseguir na Justiça a imissão de posse dos terrenos que ainda demandam desapropriação.

Dos nove quilômetros previstos, sete já estão pavimentados. Para ser concluído, o contorno depende ainda da conclusão das obras em três pontos: a ponte sobre o rio Sete Voltas, o acabamento no viaduto sobre a BR-101 e a terraplenagem e detonação de rochas no trecho final, ligando o contorno à SC-417, na localidade de Palmital.