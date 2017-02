Tupy realiza leilão de ativos até a próxima terça-feira

Leilão online 20/02/2017 | 15h09

A empresa Tupy está promovendo um leilão com 56 lotes entre caminhões, carros e equipamentos de usinagem, até a próxima terça-feira, às 11h.



Um caminhão basculante Mercedes Benz 2726 (2011/2012), com oferta inicial de R$ 42 mil, é o destaque do leilão. Também estão disponíveis para venda: um caminhão poliguindaste Mercedes Benz 2726 (2010), partindo de R$ 38,5 mil; um caminhão tanque Mercedes Benz, com valor inicial de R$ 27,5 mil; um centro de usinagem Mazak Impulse 30H (2000), com preço inicial de R$ 14 mil, e um lote com dez peças de motores elétricos, freios e redutores, partindo de R$ 2 mil.



Todos os lances já podem ser realizados por meio do portal Superbid (www.superbid.net), plataforma online de leilões presente em cinco países da América Latina. Também é possível realizar lances presenciais na sede da companhia, em São Paulo, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One - 4º Andar. Mais informações pelo telefone (11) 4950-9400.