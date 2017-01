Joinville fechou mais de 2,8 mil postos de trabalho em 2016

Trabalho 20/01/2017 | 18h44 Atualizada em

Depois do recorde de mais de 10 mil postos de trabalho fechados em 2015, as empresas de Joinville continuaram demitindo em 2016, só que em ritmo mais lento. O ano terminou com 2,8 mil vagas a menos.



Todos os principais setores apresentaram saldo negativo no segundo ano consecutivo de redução de oferta de emprego. É o que mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta sexta-feira.



:: Leia mais sobre Joinville e região em AN.com.br



A principal empregadora, a indústria, fechou quase 800 vagas, resultado melhor do que em 2015, quando as fábricas reduziram quase 9 mil vagas. O comércio também saiu de 1,1 mil postos fechados em 2015 para 559 exclusões no ano passado.



Já os setores da construção civil e de serviços reduziram as oportunidades de trabalho de forma mais acentuada do que no ano anterior.

O presidente da Associação Empresarial de Joinville (Acij), Moacir Thomazi, está mais otimista com o ano de 2017. Para ele, um dos setores que devem apresentar melhora nos indicadores é o da construção civil.

— Havia grande estoque de imóveis e ninguém estava investindo, mas agora, em 2017, empresas do ramo estão preparando projetos novos, vão acontecer lançamentos. A expectativa é de que, com a queda da taxa básica de juros, ocorra um aquecimento nesse setor — afirma.

Thomazi observa, ainda, que as empresas em Joinville estão contratando de forma tímida. Até o final de 2017, ele espera que a cidade reverta a situação de fechamento de vagas e volte a apresentar saldo positivo na oferta de empregos.